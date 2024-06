Al Tiglieto di Brossasco torna il mercato contadini e artigiano

Le cattive condizioni del tempo hanno comportato il rinvio il 17 maggio scorso della prima giornata del Mercato Contadino e Artigiano a Brossasco, presso il Tiglieto. Confidando che le ricorrenti giornate di pioggia dello scorso mese di maggio siano ormai un ricordo si segnala che la seconda giornata del mercato si terrà come previsto il 21 giugno dalle ore 17 alle ore 22.



Il posto, come lo scorso anno, è quello accogliente del Tiglieto a Brossasco in Via Vecchia.

In caso di pioggia invece il mercato si terrà presso la Fabbrica dei Suoni a Venasca (Via Guglielmo Marconi, 15).



Il mercato è da sempre anche occasione di incontro, un momento per stare assieme, per scambiarci delle idee. Anche per questo, quest’anno, l’organizzazione del Mercatino consente ogni sera di usufruire di un favoloso aperitivo gestito appositamente dall’Atelier Malerba e Bioetik. Durante il mercato saranno presenti produttori agricoli, alimentari e artigianali che aderiscono al Manifesto per l’Agroecologia e la sovranità alimentare in Val Varaita promosso dal Laboratorio Vivente (Living Lab) co-creato dai produttori in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche (Pollenzo).



Il Mercato Contadino e Artigiano nasce dalla volontà di rendere fruibili agli abitanti della Valle Varaita e ai turisti che la frequentano i prodotti a filiera corta, di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.



Ricordiamo infine il calendario delle successive aperture previste del mercato:

19 luglio dalle ore 17 alle ore 22

23 agosto dalle ore 17 alle ore 22

20 settembre dalle ore 17 alle ore 22



Per informazioni riguardo alla partecipazione al Mercato Contadino e Artigiano contattare il seguente numero: 333 5234178.