Il tenore borgarino Michelangelo Pepino sarà premiato dall’Associazione Piemontesi nel mondo

Nei giorni 21, 22 e 23 giugno il comune di San Pietro Val Lemina (TO) celebrerà con convegni, concerti, mostre, incontri con ospiti internazionali, il 50° Anniversario del monumento “Ai Piemontesi nel Mondo”: l’evento è promosso dall’Associazione Piemontesi nel mondo con il patrocinio ed il contributo della Regione Piemonte. Dal 13 luglio 1974 il Monumento, un’imponente opera bronzea dello scultore di Bra Gioachino Chiesa, è il simbolo della nostra emigrazione, un omaggio ai milioni di nostri conterranei che, sparsi per il mondo, hanno sofferto, gioito, fondato città, instancabilmente lavorato per la prosperità delle loro famiglie e delle nuove patrie, senza mai dimenticare la terra dei loro padri.

Durante il concerto bandistico di sabato 22 giugno - che vedrà protagoniste alle ore 21 la Filarmonica Pinerolese di Frossasco, diretta dal M° Alessandro Boetto, e la Filarmonica Candiolese “A. Vivaldi”, diretta dal Maestro Fabio Banchio - il Presidente dell’Associazione Gr. Uff. Michele Colombino premierà gli artisti che con la loro Arte musicale hanno maggiormente contribuito a consolidare i legami tra il Piemonte e le comunità piemontesi diffuse in tutto il mondo: il tenore borgarino Michelangelo Pepino, i fisarmonicisti Luca Zanetti e Federico Ferrato, il violista Guido Neri, il pianista/scrittore Fabio Banchio e la cantante Simona Rodano ambasciatrice della lingua e della cultura italiana a New York.

Con i maestri Neri e Banchio (Trio Ufficiale dei Piemontesi nel Mondo), nel 2017 il tenore Michelangelo Pepino ha tenuto una fortunata tournée in Argentina esibendosi al Teatro “Superdomo” di San Francisco (Cordoba), nell’Aula Magna dell’Università Marcelino Champagnat di Mendoza - istituzione tra le più rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della Cultura, dell’Educazione e del Diritto Internazionale con la presenza del Console italiano - ed a Buenos Aires nel Salone delle cerimonie dell’Associazione Famiglia Ossolana. Occorre, inoltre, ricordare che è stato scelto dall’Associazione Piemontesi nel mondo per interpretare la nuova versione de La Madonina ’d Pinereul, uno splendido esempio di canzone in lingua piemontese il cui testo, oltre a ricordare i bambini ed i pinerolesi residenti, parla degli emigranti costretti a lasciare la città alla ricerca di nuove opportunità, dei dragoni e degli alpini che, a causa della guerra, non sono più ritornati…