+Europa: "Fondamentale un'accelerazione verso la realizzazione degli Stati Uniti d'Europa

"È fondamentale un'accelerazione verso la realizzazione degli Stati Uniti d'Europa. Nessun paese da solo può reggere alle sfide globali che abbiamo di fronte, serve subito una riforma dei trattati che superi il diritto di veto e una politica estera e di difesa comuni."

Cosi Riccardo Magi, segretario nazionale di +Europa, Matteo Hallisey, giovane segretario nazionale di Radicali Italiani e il Tesoriere Filippo Blengino si sono espressi durante la conferenza stampa che si è tenuta a Cuneo al ristorante La Novella.

A ruota è intervenuto Flavio Martino, capolista in provincia di Cuneo per la lista Stati Uniti d'Europa per il Piemonte alle prossime elezioni regionali "Si scrive Cirio ma si legge Marrone, dietro l' immagine liberale del governatore uscente infatti emerge in tutta la sua forza quello che è, a nome della destra estrema e oscurantista, il vero socio di maggioranza dello schieramento di destra centro.

Non fatevi ingannare elettori piemontesi, guardate alle condizioni in cui versa la nostra sanità e i nostri trasporti regionali. Votare la nostra lista è un voto utile per dare forza a un' idea di Piemonte europeo che ha a cuore i diritti civili e sociali." Ha concluso Martino.