Dronero, incidente alla Madonnina: quattro auto coinvolte [FOTO]

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi (giovedì 30 maggio), a Dronero.



Coinvolte quattro automobili in transito lungo la provinciale verso Busca, scontratesi nei pressi de La Madonnina. Uno dei mezzi si è ribaltato sulla sede stradale. Non si segnalano feriti di grave entità o soggetti incastrati all’interno dei mezzi incidentati.



Sul posto l’emergenza sanitaria, i carabinieri e i vigili del fuoco di Dronero per la messa in sicurezza.