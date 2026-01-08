Mezzo pesante trancia i cavi dell’alta tensione: stop a treni e auto tra Cavallermaggiore e Sommariva Bosco

Questa mattina, giovedì 8 gennaio, un mezzo pesante ha tranciato i cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria al passaggio a livello nella frazione Foresto del Comune di Cavallermaggiore, provocando l’interruzione del traffico ferroviario in direzione Foresto–Sommariva Bosco per le prossime ore.

A seguito dell’accaduto, la circolazione dei treni è stata sospesa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e le necessarie verifiche tecniche.

Anche la viabilità stradale sulla Sp 193 Sommariva Bosco Cavallermaggiore ha subito modifiche: il traffico automobilistico è attualmente deviato lungo percorsi alternativi, con possibili rallentamenti nella zona.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, impegnati nel ripristino del corretto funzionamento della linea nel più breve tempo possibile. L’invito ai cittadini è di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.

Dal Comune di Cavallermaggiore dicono: "I tecnici prevedono di riaprire la circolazione di treni e auto entro 4 ore, ma seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena la situazione tornerà alla normalità".



