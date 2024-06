Noleggio auto usate: come funziona e vantaggi

Il noleggio a lungo termine di auto usate rappresenta una delle novità più interessanti nel settore del noleggio a lungo termine, che sta riscuotendo un crescente interesse sia tra i privati che tra i titolari di partita IVA. Questo tipo di contratto, infatti, offre la possibilità di utilizzare un veicolo per le proprie esigenze personali senza dover affrontare l’onere economico dell’acquisto, pagando un canone mensile che include anche diversi servizi.

Come noleggiare una vettura usata?

Il noleggio di un’auto usata funziona quasi come il noleggio a lungo termine di una vettura nuova. La prima cosa da fare è rivolgersi a una compagnia di noleggio che offre questo servizio, come ad esempio Ayvens . Successivamente, si definiscono i dettagli del contratto, partendo dalla durata, che varia dai 12 ai 48 mesi, passando per la scelta del veicolo tra quelli disponibili e il numero di km percorribili. Nel canone mensile da corrispondere mensilmente è incluso non solo l’utilizzo della vettura, ma anche diversi servizi che permettono di mettersi alla guida senza preoccupazioni, come l’assicurazione RC auto (obbligatoria per poter circolare sul territorio italiano). Inoltre, è sempre previsto il soccorso stradale attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che interviene immediatamente in caso di guasti alla vettura o emergenze. Anche gli interventi di manutenzione sono generalmente inclusi nel contratto.

Perché scegliere il noleggio di un’auto usata?

Il noleggio a lungo termine di un veicolo usato offre un canone mensile più conveniente e tempi di consegna più rapidi rispetto al noleggio di un’auto nuova. In questo caso, infatti, è necessario considerare i tempi di produzione e di consegna del veicolo scelto. Questo processo può richiedere diverse settimane o addirittura mesi, in base alla disponibilità e alle richieste specifiche. Inoltre, il costo di noleggio per un veicolo nuovo è generalmente più elevato rispetto a un’auto usata (di circa il 20%) a causa del prezzo d’acquisto più alto. È importante sapere, però, che i veicoli usati proposti dalle compagnie di noleggio sono sottoposti a rigorosi controlli di meccanica e carrozzeria prima della consegna al cliente, al fine di accertare che siano sempre in condizioni ottimali. Prima di sottoscrivere il contratto, l’automobilista può esaminare la “carta di identità del veicolo”, un documento che fornisce una panoramica dello stato dell’auto da noleggiare, inclusi i dettagli su manutenzione e i controlli effettuati nel tempo. Questo approccio garantisce la massima trasparenza e consente di non avere problemi di alcun tipo.

A chi è consigliato il noleggio di macchine di seconda mano?

Dopo aver compreso come funziona e perché sceglierlo, è bene analizzare anche per chi è consigliato. Questa soluzione è ideale per chi non è particolarmente interessato ai veicoli nuovi e non sente il bisogno di personalizzare eccessivamente la propria auto, ma preferisce ottenere una macchina in pronta consegna, con la possibilità di pagare un canone mensile più basso.