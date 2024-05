Il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sarà presente venerdì 31 maggio in Granda per incontri pubblici dedicati all’autonomia.

Alle 18 sarà a Saluzzo presso Interno Due, in via Martiri della Liberazione 2.

Alle 21 ad Alba insieme all’on. Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, presso l’Hotel Calissano in via Pola 8 per la presentazione dei candidati Lega.