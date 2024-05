Bra, terminato con successo il corso di italiano per mamme straniere alla scuola Munari

Lo scorso novembre, nei locali della scuola Munari di Bra, aveva avuto inizio il progetto "Parla con me", un corso di italiano rivolto a mamme di bambini che frequentano la scuola d’infanzia o la primaria.



Il corso, che ha visto una media di quindici partecipanti, è terminato da poco, con grande successo. "Inizialmente, pensavamo di concluderlo nel periodo del Ramadan, pensando che l’affluenza sarebbe stata ridotta in quel frangente", spiega la docente Martina Assiè, che ha tenuto le lezioni con la collega Cristina Basso. "Sono state le mamme stesse, per la maggior parte di origine araba, a chiederci di continuare".



"Nelle lezioni, abbiamo approfondito argomenti che potessero essere d’aiuto concreto nella quotidianità. Soldi, usi e costumi italiani, mezzi di trasporto, salute. Assolutamente positivo il feedback ricevuto da parte delle mamme, che hanno mostrato interesse e gratitudine per quanto proposto, un’occasione anche di scambiare due parole oltre la sfera famigliare". Alla luce del risultato, l’obiettivo è dunque riproporre il corso il prossimo autunno, se ci saranno i fondi.



Gli organizzatori ci tengono dunque a ringraziare il Comune, che ha messo a disposizione dei volontari che hanno intrattenuto i figli delle partecipanti mentre quest’ultime erano impegnate al corso. L’iniziativa, finanziata grazie a un bando della Crc, è stata fortemente voluta e sostenuta dalla dirigente scolastica Patrizia Donato La Vitola.