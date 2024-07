Violento temporale nella notte a Saluzzo: albero spaccato da un fulmine e cantine allagate

Pioggia torrenziale, fulmini e vento, ieri, dopo le 23, a Saluzzo. Non sono mancati i danni a seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città per oltre un'ora, con numerose chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti per alcune cantine allagate, in particolare in via Roma e per la messa in sicurezza di un'area del parco Tapparelli, dove un fulmine si è abbattuto su una pianta spaccando il tronco.

L'area è stata cintata ed è inagibile. Nei prossimi giorni è previsto l'intervento del Comune per valutare se sarà necessario abbattere la pianta, fortemente danneggiata.

Le foto sono di Vilma Brignone