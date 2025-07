Aurora Ruta è stata ritrovata

Dopo infinite giornate di angoscia, l’incubo vissuto dai familiari di Aurora Ruta, la 17enne portacomarese di cui non si avevano più notizie da lunedì pomeriggio, quando ha raggiunto la stazione di Torino Porta Nuova con un treno partito dalla stazione di Asti, è terminato.



“La ragazza è stata ritrovata dai carabinieri ed è in buone condizioni – ci ha confermato Claudio Ventrice, prefetto di Asti che ha coordinato il lavoro di ricerca fin dalle prime ore post sparizione – ora si trova qui ad Asti e verrà sottoposta ad alcuni controlli medici. Comunque è in buone condizioni, sta bene”.