Come comprare PlayDoge ($PLAY): guida per principianti

PlayDoge è un nuovo gioco crypto play-to-earn che attinge dalla tradizione del Tamagotchi, offrendo ai giocatori l'opportunità di guadagnare token $PLAY prendendosi cura di adorabili animali virtuali.

In questo articolo, ti guideremo attraverso il processo completo di acquisto dei token $PLAY durante la prevendita. Imparerai come configurare un portafoglio crypto compatibile, trasferire fondi e collegare il portafoglio al sito della prevendita di PlayDoge, per acquistare i tuoi token a un prezzo scontato.

VAI AL SITO UFFICIALE DI PLAYDOGE

Come comprare PlayDoge

Se sei interessato a partecipare alla prevendita di PlayDoge e acquistare i token $PLAY, questa guida dettagliata ti fornirà tutte le informazioni necessarie su come procedere.

Passo 1: crea un portafoglio compatibile con BNB Chain

Prima di tutto, avrai bisogno di un portafoglio crypto che supporti BNB Chain, la blockchain su cui operano i token $PLAY. Uno dei portafogli più consigliati per questa operazione è Trust Wallet, che è compatibile con BNB Chain oltre che con oltre 100 altre blockchain, tra cui Ethereum, Bitcoin e Solana.

Come scaricare Trust Wallet:

Visita il sito di Trust Wallet: Vai sul sito ufficiale di Trust Wallet e seleziona la versione dell'app che desideri scaricare (Android, iOS, o l'estensione del browser per Google Chrome).

Vai sul sito ufficiale di Trust Wallet e seleziona la versione dell'app che desideri scaricare (Android, iOS, o l'estensione del browser per Google Chrome). Installazione dell'app: Una volta scaricata l'app, segui le istruzioni per installarla sul tuo dispositivo.

Una volta scaricata l'app, segui le istruzioni per installarla sul tuo dispositivo. Configurazione del portafoglio: Una volta aperta l'app, ti verrà chiesto di creare un PIN e di annotare la frase di recupero (backup phrase). Questa frase è fondamentale per recuperare il tuo portafoglio nel caso in cui il dispositivo venga perso o danneggiato.

Una volta aperta l'app, ti verrà chiesto di creare un PIN e di annotare la frase di recupero (backup phrase). Questa frase è fondamentale per recuperare il tuo portafoglio nel caso in cui il dispositivo venga perso o danneggiato. Collega Trust Wallet a BNB Chain: Dopo aver configurato il portafoglio, assicurati di collegarlo a BNB Chain. Trust Wallet ti guiderà attraverso questo processo.

Passo 2: trasferisci fondi al tuo portafoglio

Una volta che hai configurato Trust Wallet, sarà necessario finanziarlo con una criptovaluta accettata durante la prevendita di PlayDoge. Le opzioni comunemente accettate sono BNB (su BNB Chain), USDT (su BNB Chain), o ETH (su Ethereum).

Come trasferire i fondi:

Ottieni BNB, USDT o ETH: Se non possiedi già BNB, USDT o ETH, puoi acquistarli su piattaforme per lo scambio di criptovalute come Binance, Coinbase o altre.

Se non possiedi già BNB, USDT o ETH, puoi acquistarli su piattaforme per lo scambio di criptovalute come Binance, Coinbase o altre. Deposita i fondi su Trust Wallet: Una volta acquistate, trasferisci le criptovalute al tuo Trust Wallet. Apri l'app Trust Wallet, clicca su 'BNB', 'USDT' o 'ETH', quindi clicca su 'Ricevi' e copia l'indirizzo del deposito.

Una volta acquistate, trasferisci le criptovalute al tuo Trust Wallet. Apri l'app Trust Wallet, clicca su 'BNB', 'USDT' o 'ETH', quindi clicca su 'Ricevi' e copia l'indirizzo del deposito. Completa il trasferimento: Utilizza l'indirizzo copiato per completare il trasferimento di fondi dalla tua piattaforma di scambio alla tua Trust Wallet.

Passo 3: collega il tuo portafoglio al sito della prevendita di PlayDoge





Ora che hai finanziato il tuo portafoglio con BNB, USDT o ETH, è il momento di collegarlo al sito web ufficiale della prevendita di PlayDoge.

Come collegare il tuo portafoglio:

Visita il sito di PlayDoge: Vai sul sito ufficiale di PlayDoge e cerca il pulsante 'Collega Portafoglio' o 'Connect Wallet'.

Vai sul sito ufficiale di PlayDoge e cerca il pulsante 'Collega Portafoglio' o 'Connect Wallet'. Seleziona WalletConnect: Trust Wallet supporta WalletConnect, quindi seleziona questa opzione.

Trust Wallet supporta WalletConnect, quindi seleziona questa opzione. Scansiona il Codice QR (Utenti Mobili): Apri Trust Wallet sul tuo dispositivo mobile, seleziona WalletConnect e scannerizza il codice QR mostrato sul sito di PlayDoge.

Apri Trust Wallet sul tuo dispositivo mobile, seleziona WalletConnect e scannerizza il codice QR mostrato sul sito di PlayDoge. Inserisci il Codice (Utenti Desktop): Se stai usando la versione desktop di Trust Wallet, fai clic su 'Copia' sopra il codice QR, apri l'estensione del browser di Trust Wallet, seleziona WalletConnect e incolla il codice copiato.

Passo 4: Completa l'Investimento nella Pre-vendita di PlayDoge

Ora sei pronto per acquistare i token $PLAY durante la prevendita di PlayDoge.

Come completare l'investimento:

Seleziona la criptovaluta e inserisci l'importo: Sul sito di PlayDoge, seleziona la criptovaluta che desideri utilizzare (BNB, USDT o ETH) e inserisci l'importo di token $PLAY che desideri acquistare.

Sul sito di PlayDoge, seleziona la criptovaluta che desideri utilizzare (BNB, USDT o ETH) e inserisci l'importo di token $PLAY che desideri acquistare. Conferma l'acquisto: Dopo aver inserito l'importo desiderato, conferma l'acquisto. Verrà visualizzata una notifica sul tuo Trust Wallet per autorizzare la transazione.

Dopo aver inserito l'importo desiderato, conferma l'acquisto. Verrà visualizzata una notifica sul tuo Trust Wallet per autorizzare la transazione. Ricevi i token: Una volta confermata la transazione, i token $PLAY saranno trasferiti al tuo portafoglio su Trust Wallet.

Passo 5: Metti in staking i tuoi token $PLAY (Opzionale)

Se desideri guadagnare ulteriori token $PLAY attraverso lo staking, puoi farlo direttamente su Trust Wallet.

Come mettere in staking i tuoi token $PLAY:

Seleziona 'Staking': Apri Trust Wallet e seleziona la sezione 'Staking'.

Apri Trust Wallet e seleziona la sezione 'Staking'. Seleziona 'Acquista e metti in stake: Trust Wallet riconoscerà che hai già acquistato i token $PLAY durante la prevendita.

Trust Wallet riconoscerà che hai già acquistato i token $PLAY durante la prevendita. Conferma lo staking: Collega nuovamente il tuo portafoglio quando richiesto e conferma che desideri mettere in staking i tuoi token $PLAY.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $PLAY