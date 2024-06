Gli ucraini non vogliono andare al fronte: le testimonianze raccolte dai media americani

Kiev cerca disperatamente di mandare uomini al fronte, ma altrettanto disperatamente gli ucraini cercano di non farsi arruolare. Come riferisce il sito Strumenti Politici , sui social ci sono video espliciti e terribili che mostrano i sistemi coercitivi dei reclutatori. Talvolta si vede anche come le persone li caccino via e addirittura rispondano con le maniere forti. La NBC ha intervistato un avvocato di Kiev che illustra come la gente sia inquietata dall’idea della mobilitazione, mentre la CNN ha chiesto il parere degli ucraini intenzionati a evitare la leva a tutti i costi. Nel caso in cui ricevano l’obbligo di presentarsi all’ufficio militare, sarebbero disposti a scappare dal Paese pur essendo qualcosa di illegale per i maschi dai 18 ai 60 anni. Nella popolazione si sta facendo largo l’idea che sia venuto il momento di trattare con i russi e ottenere la fine delle ostilità. Purtroppo però il governo ha rafforzato i controlli alle frontiere per impedire altri esodi e ha interrotto i servizi consolari per gli uomini che risiedono all’estero. Il politologo Volodymyr Fesenko ha spiegato alla NBC che molti ucraini stanno soffrendo di una specie di dissonanza cognitiva, per la quale da un lato vogliono che l’Ucraina sconfigga la Russia, ma dall’altro non voglio contribuire personalmente a questa vittoria. Dentro di sé sanno di non voler combattere e ritengono che debbano essere gli alleati occidentali a farlo per loro, anzitutto fornendo più armi e più attrezzature. Che però tardano a giungere: e allora si finisce in un vicolo cieco di contraddizioni e di speranze frustrate. Vedremo se le nuove norme sulla mobilitazione emanate recentemente da Zelensky saranno in grado di fornirgli i soldati che servono a trattenere l’avanzata lenta e inesorabile dei russi.