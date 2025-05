Sicurezza, consapevolezza, prevenzione: Giordano & C. SpA protagonista della sua prima Safety Week

Da quest’anno parte del network VINCI Energies Italia, Giordano & C. SpA – realtà di eccellenza nell’automazione industriale e nella power distribution – ha preso parte per la prima volta alla Safety Week, l’iniziativa internazionale che coinvolge ogni anno tutte le aziende del Gruppo VINCI Energies nel mondo.

Una settimana interamente dedicata a sicurezza, salute e benessere. Tutti i 188 collaboratori di Giordano & C. – inclusi quelli attivi nei cantieri – sono stati coinvolti in un percorso esperienziale di formazione e confronto, pensato per rafforzare la consapevolezza, stimolare la partecipazione e rendere ognuno protagonista attivo della propria sicurezza.

In particolare, l’area Health & Safety, cuore pulsante dell’iniziativa, ha orchestrato – in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – un programma ricco e coinvolgente: simulazioni di massaggio cardiaco a ritmo musicale; check-up dei parametri vitali; formazione sul primo soccorso; esercitazioni antincendio; uso sicuro delle attrezzature; rianimazione con DAE; gestione di scenari realistici di emergenza. A supporto, l’Area Risorse Umane ha illustrato i programmi di welfare aziendale, l’introduzione al programma di sviluppo dei talenti e i percorsi formativi dalla Corporate Academy, mentre l’Area IT ha guidato una sessione dedicata agli strumenti digitali al servizio delle persone.

“Abbiamo scelto di fermare le nostre attività perché crediamo che non ci sia investimento più importante della sicurezza, della salute e del benessere delle nostre persone. Questa Safety Week ci ha permesso di affrontare insieme pericoli e rischi legati al nostro lavoro, rafforzando consapevolezza e senso di responsabilità collettiva, ricordare i valori che ci guidano costantemente” ha confermato Luigi Giordano, Director di Giordano & C. SpA.

“La Safety Week 2025 si conclude, ma il nostro impegno non si esaurisce con questa iniziativa. La sicurezza è e resta una responsabilità quotidiana. Abbiamo scelto di dedicare tempo, risorse e attenzione a questa settimana perché credere nella sicurezza significa investire nel nostro capitale umano, la risorsa più preziosa che abbiamo. Anche quest’anno, nei cantieri e negli uffici, ci siamo fermati per confrontarci su temi fondamentali: gestione degli imprevisti, capacità di fermarsi davanti a situazioni pericolose, gestione delle emergenze e la sicurezza, non solo fisica, ma anche psicologica. Abbiamo ascoltato, condiviso, imparato, uniti da un’unica solida convinzione: tutti gli incidenti sul lavoro possono essere evitati. E continueremo a farlo: perché la sicurezza non è un evento. In VINCI Energies Italia, la salute, la sicurezza e il benessere sono una convinzione, un dovere e una distinzione”, ha dichiarato Thomas Panozzo, Country Managing Director di VINCI Energies Italia.

Company Profile

Informazioni su Giordano & C. S.p.A

Giordano & C. è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici, meccanici e di automazione per l’industria. Organizzata in quattro divisioni integrate—elettrotecnica, meccano-industriale, meccanico-termofluidico e sviluppo software—offre soluzioni chiavi in mano per clienti pubblici e privati, in Italia e all’estero. Le sue competenze spaziano dalla distribuzione dell’energia all’automazione industriale, includendo robotica, sistemi AGV, impianti fotovoltaici e linee di produzione avanzate. Da novembre 2024, Giordano & C. fa parte del network Actemium di VINCI Energies. L’ingresso nel Gruppo ha rafforzato la sua presenza nel mercato industriale italiano ed europeo, con l’obiettivo di continuare a sviluppare progetti tecnologici innovativi, affidabili e sostenibili.

2024: 63 milioni di euro (fatturato) // 188 dipendenti // 4 sedi (Italia, USA, Messico, Regno Unito)





Per ulteriori informazioni: www.giordanocompany.it