Fossano, lezione sulla sostenibilità dell’ex ministro Domenico Siniscalco

Quasi due ore di dibattito serrato e stimolante, su un tema tra i più attuali e complessi qual è quello della sostenibilità: un’opportunità, per gli studenti del Liceo “Ancina” di Fossano, che si è rivelata particolarmente preziosa, stante il profilo davvero prestigioso del relatore, ovvero l’economista Domenico Siniscalco, già ministro, direttore generale del tesoro nonché docente universitario, oggi vice presidente di Morgan Stanley International.

L’iniziativa, che si è tenuta alla Sala “Brut e Bun” di Fossano venerdì 17 maggio, è parte del “Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali” (PESES) promosso a livello nazionale dal professor Carlo Cottarelli, ex direttore esecutivo del FMI oggi direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica di Milano: il professor Siniscalco ha saputo magistralmente coinvolgere la platea liceale, sei classi quinte e tre classi quarte, facendo loro toccare con mano l’attualità e la complessità di una tematica senza dubbio impegnativa e non priva di ricadute, sull’intera società e – ancor di più – sui giovani: ne è nato un dibattito vivo e spontaneo, molto incoraggiato dallo stesso Siniscalco che, dopo un’introduzione generale densa di spunti e suggestioni, ha saputo promuovere ed suscitare le domande degli studenti, intercettandone le diverse sensibilità.

C’è stato modo di guardare alla sostenibilità da più angolazioni: da quella ambientale (perché oggi sappiamo fin troppo bene che “non c’è un pianeta B” e che stiamo consumando più di quanto possiamo permetterci come umanità) a quella economica e finanziaria, visto che abbiamo ormai appreso che lo stesso debito pubblico può essere “buono” o “cattivo” nella misura in cui è più o meno sostenibile, guardando al futuro e alle prossime generazioni.

Si è trattato, nelle parole della prof. Silvana Racca, vice preside dell’Ancina, di “un’opportunità davvero unica per i ragazzi: quella di confrontarsi e, quasi, dialogare con un autorevole economista come il professor Domenico Siniscalco; a lui in prima persona così come al prof. Cottarelli è quindi doveroso esprimere la gratitudine del Liceo per un’attenzione al mondo della scuola e dei suoi protagonisti, ovvero gli studenti”.