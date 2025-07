Ceva, inaugurata la nuova aula di arte al "Momigliano"

Nella cornice di una scuola sempre più attenta allo sviluppo integrale dei suoi studenti, l’Istituto Comprensivo "Momigliano" di Ceva ha inaugurato con entusiasmo la nuova Aula d’Arte della scuola secondaria di primo grado. Un ambiente rinnovato e ispirante, nato grazie ai fondi del PNRR, che si è trasformato in uno spazio di crescita creativa, educativa e relazionale.



Il progetto ha coinvolto attivamente gli alunni in un laboratorio di pittura murale, durante il quale sono state esplorate diverse correnti artistiche appartenenti a epoche storiche differenti. I ragazzi si sono così avvicinati al mondo dell’arte non solo attraverso lo studio teorico, ma cimentandosi in prima persona con la tecnica del dipinto su muro.



Il laboratorio si è configurato come un’occasione preziosa per lo sviluppo di competenze trasversali, tra cui la collaborazione e il lavoro di squadra, elementi centrali del percorso. Ogni fase del progetto – dalla progettazione all’esecuzione – ha richiesto un autentico esercizio di ascolto reciproco, condivisione di idee e rispetto dei tempi e dei ruoli.



Attraverso la creazione del murale, gli studenti hanno potuto esprimere emozioni e messaggi attraverso l’arte visiva, affinando la loro creatività e capacità espressiva. Il processo ha stimolato anche il pensiero critico e il problem solving, permettendo ai ragazzi di affrontare e superare insieme le difficoltà tecniche incontrate lungo il percorso.

Oltre all’aspetto artistico, il laboratorio ha rappresentato una vera opportunità di valorizzazione delle potenzialità individuali, offrendo a ciascuno la possibilità di sperimentare forme di successo scolastico alternative rispetto alle tradizionali discipline curricolari.

Sono emerse e state riconosciute competenze e inclinazioni spesso non evidenti nel contesto scolastico convenzionale, a favore di una didattica più inclusiva e attenta alla pluralità degli stili cognitivi e delle intelligenze multiple.



Il laboratorio di murales si è così rivelato un’esperienza educativa e coinvolgente, dove arte, emozioni e relazioni hanno potuto intrecciarsi armoniosamente, contribuendo alla crescita personale e collettiva di ogni studente.