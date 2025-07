A Guarene tornano i laboratori per famiglie “Let’s talk”

Ritorna “Let’s Talk Junior” domenica 13 luglio dalle 16:00 alle 18:00 a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene! Un appuntamento pensato per le famiglie alla scoperta dell’arte contemporanea attraverso il gioco e la mediazione. Le mediatrici culturali dell'arte della Fondazione propongono una serie di appuntamenti pensati per piccoli gruppi di visitatori, in cui è possibile visitare insieme le mostre in corso e approfondire i temi delle opere e la ricerca della artista, condividendo un'esperienza caratterizzata dal consueto approccio della mediazione culturale dell'arte. L’esperienza di visita si concentrerà sulla mostra Deltitnu di Montecristo Project. Un progetto che indaga la posizione e la figura dell’artista nel mondo dell’arte e che si concluderà con un’attività laboratoriale. Il laboratorio è gratuito e pensato per famiglie con bambini fino a 12 anni. Le prenotazioni sono possibili telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00 allo 011-3797631 oppure via mail a dip.educativo@fsrr.org . II sabato e la domenica, dalle 12.00 alle 19.00, allo 011-3797624 o scrivendo a biglietteria@fsrr.org







Simone Manzone, sindaco di Guarene, Comune capofila del Progetto Snodi insieme a Elena Ciarli consigliera con delega al Progetto Snodi dichiarano: “Siamo orgogliosi di proseguire il lungo percorso di Snodi che, in questo caso, grazie all’uso del linguaggio dell’arte contemporanea, riesce a coinvolgere anche i nostri cittadini più giovani. Attraverso le attività organizzate dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo stimoliamo la creatività dei bambini offrendo esperienze formative che mettono al centro l’arte e la cultura come strumenti di crescita personale e collettiva."



Le attività dedicate ai bambini che uniscono il Progetto Snodi alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo non finiscono qui! Ora il Parco d’Arte sulla collina di San Licerio di Guarene (visitabile ogni giorno liberamente) ospita anche le installazioni “Une machine à joeur” di Parasite 2.0 e “Cherepaha (Letdown)” di Sanya Kantarovsky pensate proprio per i bambini. Le nuove opere, che creano un’area ludica, si aggiungono alle sculture presenti nel Parco e alla nuovissima installazione “Altalena (al vento)” di Francesco Arena.



E fino al 20 luglio, oltre alle mostre in corso a Palazzo Re Rebaudengo, è visitabile liberamente anche “Tracce d’arte” che presenta i risultati delle attività svolte per il secondo anno nelle classi delle scuole primarie di Guarene Capoluogo e Vaccheria, nell’anno scolastico 2024 – 2025.



Tutte queste iniziative fanno parte del progetto SNODI - Colline co-creative di Langhe Monferrato Roero, finanziato dall’Unione Europea NeXtGenerationEU