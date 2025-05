Obbligo, costi e coperture dell’Assicurazione mutuo

Quando si parla di casa, gli italiani preferiscono andare sul sicuro: il mattone è sempre stato uno degli investimenti più importanti per il Belpaese. Ma in ottica di un investimento così importante è necessario tutelare ancor di più il proprio patrimonio: stipulando una assicurazione mutuo, da valutare insieme a un professionista.

Per chi sta considerando l’acquisto di una casa, valutare una polizza mutuo significa inevitabilmente proteggere mutuatario e banca da eventi imprevisti, in quanto sono, infatti, molteplici le coperture aggiuntive che si possono sottoscrivere.

Vittoria Assicurazioni dà la possibilità di scegliere come proteggere il proprio investimento, così da scongiurare eventuali rischi durante il pagamento delle rate.

Una sicurezza in più per la tua casa

Stipulare un’assicurazione sul mutuo significa tutelare la casa per tutta la durata dello stesso: per quanto non vorremmo capitassero imprevisti, purtroppo dobbiamo sempre tenere presente che un evento può minacciare, di fatto, la solidità economica di una famiglia.

La polizza può essere sottoscritta dai nuovi mutuatari, o anche da chi ha già un mutuo. A questo punto la domanda è d’obbligo: l’assicurazione sul mutuo è obbligatoria? Non in tutti i casi, ma consente di dormire sonni più tranquilli.

Questa copertura serve, fondamentalmente, a proteggersi da eventuali danni fortuiti alla casa, così come dai danni causati da altri, per questo motivo è possibile prendere in considerazione diverse garanzie aggiuntive oltre a quelle obbligatorie.

Cosa copre?

Iniziamo parlando della copertura incendio e scoppio, la principale tra le coperture che viene richiesta dalle banche per concedere il mutuo. Nello specifico parliamo di una garanzia che copre eventi come incendi, fughe di gas, scoppi e cortocircuiti, ossia circostanze del tutto imprevedibili:

non sono assicurati, infatti, gli incendi dolosi o i danni causati in modo volontario. Sottolineiamo che la copertura non è obbligatoria quando si compra casa senza richiedere un prestito o un finanziamento.

A fronte di un meteo sempre più instabile, a causa del cambiamento climatico, all’interno della propria copertura assicurativa si consiglia di valutare anche la copertura eventi naturali.

È infatti diventato ormai indispensabile proteggere la propria abitazione da eventuali danni improvvisi; questa polizza diventa, pertanto, un investimento che facciamo con l’obiettivo di prevenire eventuali difficoltà finanziarie.

Oltre alle coperture già citate si possono aggiungere anche la copertura decesso e la copertura da perdita di lavoro. Nel primo caso parliamo di una copertura che interviene in caso di scomparsa improvvisa della persona che si occupava del pagamento delle rate; nel secondo caso, si tratta invece di una garanzia che tutela l’intestatario del finanziamento in caso di perdita del posto lavorativo.

Consigli e cosa valutare

Abbiamo visto che esistono diverse coperture da approfondire in base alle proprie esigenze. L’assicurazione mutuo incendio e scoppio è richiesta dalle banche nel caso in cui si desideri accendere un mutuo.

Vittoria Assicurazioni ha pensato a diverse soluzioni, tra cui l’assicurazione mutuo in caso di morte, l’assicurazione mutuo in caso di perdita di lavoro e le altre coperture approfondite fino a qui.

Non sempre, però, si è consapevoli della possibilità di scegliere tra varie garanzie: molti stipulano l’assicurazione proposta dalla banca, senza soffermarsi troppo sulla tematica.

Ecco perché è essenziale, prima di tutto, approfondire tutte le opportunità a disposizione, cercando di capire quale possa essere la copertura più completa e adatta alle proprie esigenze, in considerazione anche della spesa da sostenere nel corso del tempo.

Sappiamo che mutuo e assicurazione sono impegni economici talvolta significativi: parliamo spesso di cifre che superano i 150.000 euro, per coprire un arco che può durare fino a 30 anni (o fino a 40, nel caso di acquisto della prima casa, per giovani con meno di 35 anni).

Tuttavia, è molto importante trovare una soluzione che possa essere completa e sostenibile, ed è possibile unicamente confrontando le varie garanzie.

I servizi offerti da Vittoria Assicurazioni

Come abbiamo visto, l’assicurazione mutuo casa obbligatoria va considerata come un investimento imprescindibile per chi desidera dormire sonni tranquilli.

È una forma di protezione finanziaria nei confronti dell’abitazione, certo, ma anche una tutela per noi stessi e per la nostra famiglia.

Per non correre il rischio di sbagliare durante la scelta, è possibile richiedere una consulenza a Vittoria Assicurazioni, così da approfondire le coperture più adatte alle nostre necessità, oltre a quella obbligatoria relativa ad incendio e scoppio.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.