“Cuneo dimenticata”: partecipato incontro del Partito Democratico a Cuneo

“Cuneo dimenticata: viabilità, trasporti, ospedale... la situazione reale dopo annunci e promesse”. Un incontro organizzato dal PD a Cuneo ieri sera, venerdì 31 maggio, che ha richiamato un folto pubblico nella sala Falco del Centro Incontri della Provincia.

Era presente la candidata alla presidenza della Regione Piemonte Gianna Pentenero, sostenuta dalla vicepresidente del PD, on. Chiara Gribaudo. Tra i relatori anche i candidati al consiglio regionale Mauro Calderoni e Franca Giordano, la candidata al Parlamento Europeo Antonella Parigi, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e la segretaria del PD di Cuneo Erica Cosio.

“In tempo di fake news e di una campagna elettorale permanente, rischiamo di dimenticare cosa è successo in questi cinque anni guidati da Cirio e dalla destra in Piemonte. Noi continuiamo a batterci per un territorio più giusto e più rispettoso dei cittadini perché i cittadini piemontesi e cuneesi meritano un’altra e più degna rappresentanza”, ha dichiarato la parlamentare Chiara Gribaudo.