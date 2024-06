La lista "Per Clavesana" propone diversi interventi per la riqualificazione del centro storico e valorizzazione del paese

Valorizzazione del centro storico e abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo gli interventi realizzati nel corso dell'ultimo mandato, che hanno consentito un importante intervento di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico in località Capoluogo (con 490mila euro di contributo ministeriale), il sindaco uscente e ricandidato Luigi Gallo, insieme alla lista "Per Clavesana" al centro del programma elettorale ha previsto diversi interventi per il centro storico del paese. "La riqualificazione proseguirà - spiega Gallo - prevediamo l'ampliamento della piazza Vittorio Emanuele II, la creazione di nuovi posti auto e ci impegneremo per riqualificare la piazzetta del Comune, oltre al già previsto ampliamento delle sale e adeguamento degli accessi del Museo Etnografico, grazie al contributo già acquisito di 68mila euro e provvederemo all’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di un ascensore.

Inoltre intendiamo sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito trentennale con la curia per l’utilizzo dello spazio adiacente la Chiesa Parrocchiale di S.Michele (come già in essere in altre aree comunali) per prevedere la creazione di ulteriori posti auto."

Tra i diversi interventi previsti nel programma anche la riqualificazione di piazza Don Rossi a Madonna della Neve.

"Proporremo - spiegano dal gruppo - un nuovo studio di fattibilità per la ristrutturazione della piazza Don Giovanni Rossi creando uno spazio verde e una pavimentazione in pietra con illuminazione innovativa".