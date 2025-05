L'ex ministro Siniscalco al convegno dell'Associazione Insieme sul "Nuovo dis-ordine mondiale"

Il "convegno/non convegno" sul “Nuovo dis-ordine mondiale” del 7 giugno organizzato dall’Associazione Insieme era stato anticipato nei giorni scorsi con la presenza di Giovanni Quaglia e di Suor Giuliana Galli. Ora viene annunciata la presenza anche di Domenico Siniscalco, professore di Economia all’Università degli Studi di Torino, nonché già direttore generale del Tesoro e ministro dell’Economia e delle Finanze nei primi anni 2000.

Autore di numerosi libri accademici e articoli in pubblicazioni autorevoli come la European Economic Review, il Journal of Public Economics e l’Oxford University Press; dopo aver guidato per oltre 15 anni la filiale italiana come responsabile del settore dei Governi Emea (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products), ora è vicepresidente e senior advisor di Morgan Stanley e presidente della Fondazione Luigi Einaudi.

L’appuntamento è previsto all’Auditorium "Il Varco" a Cuneo alle ore 9.30.