Crosetto presenta ad Alba la sua autobiografia "Storie di un ragazzo di provincia"

Guido Crosetto, qui sul palco del Teatro Sociale di Alba nell'ottobre 2023, per l'apertura della "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba"

E’ la presentazione della sua biografia, "Storie di un ragazzo di provincia", da poco pubblicata per i tipi di Piemme, l’occasione che questo sabato riporterà nella sua Granda il ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’appuntamento è quello in programma ad Alba alle ore del 17 maggio, presso il Centro Ricerche "Pietro Ferrero", al civico 19 di via Pietro Ferrero.

A moderare l’incontro il giornalista Mario Sechi, già direttore dell’agenzia Agi e quindi responsabile dell'ufficio stampa e relazioni con i media della presidenza del Consiglio Giorgia Meloni, dal settembre 2023 direttore responsabile del quotidiano "Libero".

Nel libro, il cofondatore di Fratelli d’Italia (con Meloni e Ignazio La Russa), ripercorre la propria vicenda personale e professionale a partire dall’infanzia e adolescenza vissute a Marene, comune del quale diverrà poi sindaco, e dall’impegno nell’azienda di famiglia, nel settore delle macchine agricole. Quindi le tappe della sua lunga carriera politica: dagli inizi nella Democrazia Cristiana, passando per Forza Italia e per il Popolo della Libertà, fino alla fondazione di Fratelli d'Italia.

Passaggi raccontati col conforto di episodi inediti e aneddoti sulle dinamiche interne ai partiti e sulle difficoltà incontrate prima di divenire deputato, poi sottosegretario e quindi, nel 2022, ministro della Difesa nell’attuale esecutivo di centrodestra.

Il libro alterna momenti pubblici a ricordi privati, come quello della leva militare (la "naja"), che Crosetto considera un’esperienza formativa, o episodi curiosi come la breve proprietà di una Ferrari da giovane e il suo rifiuto per le auto elettriche.

"La politica, credo, è fatta di persone e per le persone", scrive Crosetto, il cui racconto si chiude con una riflessione sul futuro dell’Italia e sulla responsabilità di chi fa politica, invitando a non dimenticare il passato ma a lavorare per un presente e un futuro migliori.