Al via la 15ª edizione dei Notturni nelle Rocche: le Morgane il tema di quest'anno

Le passeggiate estive notturne proposte dall’Ecomuseo compiono 15 anni: una formula rodata che si rinnova ogni anno proponendo nuovi temi ed argomenti.

La 15ª edizione prenderà il via venerdì 7 giugno a Castellinaldo d’Alba, con la prima passeggiata inaugurale a tema musicale.

Sono in totale 19 le passeggiate in altrettanti comuni del Roero, su itinerari ogni volta diversi della lunghezza approssimativa di 5 km, previste il martedì e il venerdì dei mesi di giugno, luglio e inizio settembre.

Il ritrovo è sempre fissato alle 20.45, per svolgere le procedure di iscrizione e partire poi alle 21. Per partecipare alle passeggiate non è prevista la prenotazione, ma è sufficiente essere puntuali al luogo di ritrovo indicato.

Le passeggiate, che coinvolgono anche la città di Bra, da cui parte il percorso dell’S1, il Grande Sentiero del Roero che percorre tutta la dorsale delle Rocche, hanno una durata di 2 ore circa, compresa l’animazione o l'approfondimento, e terminano con uno spuntino finale, a base di tisane della buonanotte e uno snack a base di frutta o biscotti.

Come tradizione, le camminate saranno inframezzate da letture teatrali o approfondimenti a tema botanico, storico, archeologico, artistico, e quest’anno anche astrofisico e sportivo. Le proposte artistiche o divulgative saranno messe in scena alla luce di lumini e torce nel palcoscenico naturale di boschi, castagneti e vigneti.

Le animazioni dell’edizione 2024, proposte da nove diverse compagnie teatrali, saranno dedicate alle “Morgane”, storie di donne fuori dagli schemi.

Una fitta agenda di date che accompagnerà tutta l’estate del Roero fino alla data conclusiva del 10 settembre a Magliano Alfieri, con la consueta passeggiata con animazione a sorpresa.

I Notturni nelle Rocche sono coordinati dall’Ecomuseo ma realizzate in sinergia con 30 Pro Loco ed Associazioni culturali operanti sul territorio, che ogni anno programmano in rete l’iniziativa, che riceve il contributo della Fondazione CRC.

È obbligatorio l’utilizzo di scarpe da trekking ed è consigliato avere con sé una torcia. Si raccomanda ai partecipanti di munirsi di tazza o bicchiere, per evitare l’utilizzo dei bicchieri usa e getta di plastica nel consumo della tisana finale. I cani sono i benvenuti, con obbligo del guinzaglio.

Costo delle passeggiate: 10 €.

Gratuite per i bambini fino ai 12 anni, ma consigliate a partire dagli 8 anni in su (se più piccoli, con buon allenamento a camminare).

Per tutti i dettagli si può fare riferimento al sito internet dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero (www.ecomuseodellerocche.it) e al suo ufficio turistico (tel. 0173-976181).

Informazioni anche sulla pagina Facebook dei Notturni nelle Rocche: https://www.facebook.com/NotturniRocche