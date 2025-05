A Saluzzo dj e tik toker per la due giorni evento “Costruire futuro” di Scuole Edile Cuneo. Tanto divertimento assicurato

Dal tik toker Davide D'Urso al dj Gabriele Judici saranno assicurati musica e intrattenimento per tutta la due giorni evento “Costruire futuro”, organizzata da Scuola Edile Cuneo a Saluzzo nell'ex Caserma Musso per il 23 e 24 maggio.



Davide D'Urso è il fenomeno comico torinese dell'anno. Le sue storie ironiche su Instagram e i suoi video su Tik Tok con le manie, i tic e il gergo dei residenti dei vari quartieri della città hanno raggiunto oltre 110 mila follower per ogni canale. E' in tour sold out nei teatri, mentre per la manifestazione eccezionalmente si esibirà gratuitamente e sarà presente per tutta la sua durata.

Gabriele Judici DJ vanta numerose collaborazioni d'eccellenza in veste di produttore discografico, sotto lo pseudonimo Judici, non ultima quella con la cantante plurinominata ai Grammy Bright Lights. I suoi brani "Pump It Up" e la riedizione di "Poker Face" hanno superato di gran lunga rispettivamente i cinque milioni ed i due milioni di ascolti sulle piattaforme streaming.

Nelle vesti di dj, Gabriele, ha all'attivo numerose esibizioni sui più importanti palcoscenici d'Europa come l'Amsterdam Dance Event e l'IMS di Ibiza. Le sue produzioni sono state supportate dalle più autorevoli personalità della musica dance tra i quali spiccano David Guetta, Bob Sinclar, Don Diablo, Afrojack e Oliver Heldens.



Ha collaborato con Mindy Weiss (wedding planner di Kim Kardashian, Paris Hilton) e Vincenzo D'Ascanio (event designer del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez) in matrimoni da sogno in tutta Italia.

Sarà resident dj per tutta la durata della manifestazione.

“Sarà una manifestazione aperta a tutti, soprattutto alle famiglie e ai giovani - commenta Elena Lovera, presidente di Scuola Edile Cuneo -. Vogliamo far conoscere il mondo delle costruzioni anche in modo ludico e coinvolgente”.

Ma il divertimento continua con altri appuntamenti.



MODELLISMO DINAMICO – CANTIERE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Per tutti i due giorni sarà possibile assistere a uno spettacolo unico nel suo genere. Un gruppo di amatori mette in mostra i propri “gioielli”, veri e propri camion, escavatori, mezzi da cantiere funzionanti, ma in scala!

Modellini in scala 1:12 – 1:14 di macchine movimento terra, trattori, camion e altri macchinari che simulano le attività che vengono svolte quotidianamente in cantiere.

I modellini sono alimentati da una batteria con dei bracci idraulici, sono realizzati completamente in metallo, alcuni dotati anche del rumore del motore e della frenata originale delle macchine.

Il pubblico avrà l'opportunità di cimentarsi nella guida di questi modellini, sperimentando in prima persona il loro funzionamento e mettendo alla prova la propria abilità nel manovrarli.



BAMBINI E RAGAZZI

FESTIVAL DEL MATTONCINO

E dopo aver pensato ai giovani e agli appassionati di costruzioni e modellismo è il turno dei più piccoli.

All'interno dell'area sarà possibile vivere un evento ludico creativo ed interattivo tematizzato sul mattoncino LEGO, non ci si limita alla costruzione ma si viene coinvolti in giochi e sfide.

All’ingresso, alle classi verrà consegnato un kit personale di gioco.

A turno, i gruppi saranno coinvolti dagli animatori in un'attività ricreativa a tema della durata di circa 30 minuti.

Al termine dell'attività, la classe riconsegnerà il kit all'uscita.

L'area può coinvolgere fino ad un massimo di 90 persone l’ora. Saranno messi a disposizione oltre 10 kg di mattoncini al fine di dare spazio alla fantasia ed alla creatività dei ragazzi

MATTONCINI GIGANTI

Scuole Medie

Con 600 mattoncini giganti i ragazzi delle scuole medie verranno coinvolti, grazie all’aiuto di animatori ed istruttori, in una challenge molto sfidante.

Il progetto che decideranno di realizzare dovrà rispettare canoni estetici e strutturali, con mattoncini giganti, “non si scherza”: il rischio che tutto possa “crollare” è veramente dietro l’angolo.

I ragazzi comprenderanno, giocando, che dalla teoria alla pratica il passo è breve ma altrettanto complicato ed il rispetto delle regole diventa fondamentale, senza dimenticare che “anche l’occhio vuole la sua parte”.

L'evento sarà aperto a tutti e gratuito



