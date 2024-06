Insieme per Boves: tra i progetti anche Cascina Marquet, luogo di inclusione e socialità

La lista civica "Insieme per Boves", guidata dall'architetto Matteo Ravera, 46 anni, si presenta alle prossime elezioni comunali con un programma ambizioso e innovativo che, tra i tanti temi, pone al centro del proprio impegno il recupero e la valorizzazione dell’area di Cascina Marquet, attraverso la collaborazione con associazioni a fini sociali per creare opportunità di lavoro e inclusione per le persone con disabilità.

"Il nostro obiettivo è trasformare Cascina Marquet in un luogo che coniughi attività sportive, servizi di ristoro e inclusione sociale” spiega Matteo Ravera. “Vogliamo creare opportunità di formazione, coinvolgimento e lavoro anche per le persone con disabilità. Questo progetto non dovrà mirare soltanto al profitto, ma tendere soprattutto ad una dimensione sociale, offrendo una nuova vita a una struttura storica del nostro territorio”.

Il piano prevede la riconversione della struttura del museo della castagna, trasformandola in un luogo di aggregazione e convivialità, disponibile a tutti per eventi pubblici e feste private. La cucina verrà risistemata, ampliata e attrezzata. "Questo spazio diventerà un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove tutti potranno ritrovarsi, affittando i locali per feste sociali, compleanni, convegni" aggiunge Ravera.

Emanuela Dutto, candidata consigliere, sottolinea l'importanza di trovare finanziamenti per realizzare appieno il progetto. “In questi cinque anni l’amministrazione ha portato a Boves quasi 3,5 milioni di euro di finanziamenti. Se riuscissimo ad intercettare dei fondi ad hoc, potremmo recuperare la manica abitativa di Cascina Marquet per trasformarla in un ostello. Questo non solo darebbe una nuova destinazione d'uso a una parte della struttura, ma offrirebbe anche nuove opportunità di lavoro e un luogo dove ospitare i giovani per gli scambi culturali con le città gemellate”.

Luca Giordanengo, altro candidato consigliere, si sofferma sull'importanza delle attività sportive per i giovani: “Vorremmo realizzare un'area multisport all'aperto da lasciare al libero utilizzo dei ragazzi. La zona di Cascina Marquet sarebbe ideale per questo tipo di progetto, creando un punto di ritrovo sicuro e attrezzato dove i giovani possano divertirsi e crescere insieme”.

Con queste premesse, la lista civica "Insieme per Boves" è pronta a trasformare Cascina Marquet in un simbolo di inclusione e rinascita per l'intera comunità, un progetto che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.