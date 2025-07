Fossano piange la morte di Martino Migliaccio, storico direttore delle Poste

Lutto a Fossano per la scomparsa, all’età di 97 anni, di Martino Migliaccio.

Calabrese di Settingiano, era una figura carismatica, professionale e molto attiva nel sociale, sia in parrocchia, sia come volontario in diverse realtà del terzo settore e come presidente fondatore della realtà per la terza età “Amici della seconda giovinezza”.

Per ventidue anni, dal 1969 al 1991, ricoprì il ruolo di direttore delle Poste Italiane nella Città degli Acaja.

In precedenza aveva già lavorato per le Poste in Calabria, prima di essere promosso in Piemonte con la vittoria di un concorso.

Fu lui l’artefice di una scelta: trovare agli uffici delle Poste fossanesi una sede centrale più funzionale e alla portata delle persone anziane e con disabilità. Dall’originaria in piazzetta delle Uova si scelse di trasferirla alla definitiva di via Garibaldi e di via Romanisio.

I funerali si sono svolti nella locale parrocchia dello Spirito Santo. Rimasto vedovo tre anni fa, Martino Migliaccio lascia i figli Giuseppe e Lorella.