Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Racconigi

Il prossimo 5 giugno alle 15, presso la sede del Comitato Croce Rossa di Racconigi, alla presenza delle autorità verrà presentata la nuova ambulanza per la prossima messa in servizio per gli interventi di soccorso.

L’ambulanza, acquistata con il contributo della Fondazione CRT, è stata allestita dalla ditta Orion su un veicolo Fiat Ducato con cilindrata 2500cc.

Con l’acquisizione di quest’ultima ambulanza, momentaneamente la sede di Racconigi ha in servizio sei ambulanze, dieci autovetture, un pulmino e un posto di Comando per gli interventi di emergenza.