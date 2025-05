Cuneo, autorimessa cercasi per la Maxiemergenza 118

L’AslCn1 ricerca di un capannone ad uso autorimessa di circa 5.000 mq destinato ad ospitare mezzi e materiale in dotazione alla S.C. Maxiemergenza 118 disponibile da febbraio 2026 situato nel raggio di 5Km dall’attuale magazzino dell’EMT2 ITA sito in via Vernetto 2 a Genola.

Tutte le specifiche richieste sono pubblicate nel bando reperibile sul sito www.aslcn1.it nella sezione Bandi e Appalti – Beni immobili.

Gli interessati sono invitati a far pervenire all’ASL CN1 le offerte entro il 25 giugno 2025 entro le ore 12. Informazioni o ulteriori approfondimenti possono essere richiesti telefonicamente alla Struttura Semplice Patrimonio: Avv. Manuela Cravero (tel. 0171/450219) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì. Le proposte pervenute saranno vagliate dall’ASL CN1, a suo insindacabile giudizio, sia in ordine alla rispondenza delle esigenze aziendali, che alla proposta economica.