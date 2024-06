A Cuneo il campionato di sitting volley. Tallarita: "Orgoglioso di essere capitano di questa squadra" (VIDEO)

L’Acqua S.Bernardo Cuneo Sitting Volley ospiterà la 3^ giornata del girone A del campionato di Serie A maschile. Grazie al sostegno del Comune di Cuneo, il concentramento suddiviso in due giorni si terrà al Palasport di Cuneo sabato 8 e domenica 9 giugno con unico ingresso gratuito lato biglietteria.



Al secondo anno di attività la squadra cuneese, punta a migliorare l’8° posto nazionale conquistato la scorsa stagione e per riuscirci dovrà conquistare punti dalle due gare che disputerà in casa contro Alta Resa Pordenone e Diasorin Fenera Chieri.

Durante uno degli allenamenti di preparazione abbiamo incontrato il capitano della squadra di Cuneo, Orazio Tallarita.

Programma gare:

SABATO 8 GIUGNO

• ore 18.00 – Cuneo Vs Pordenone



DOMENICA 9 GIUGNO

• ore 10.00 – Chieri Vs Pordenone