Dramma in corso Giolitti a Cuneo: donna cade dal quarto piano, ipotesi gesto volontario

Intervento dei soccorsi, questa mattina, in corso Giolitti a Cuneo, proprio di fronte al Liceo cittadino, dove una donna è precipitata dal quarto piano della sua abitazione. L'ipotesi è quella di un gesto volontario.

Si tratta di una donna anziana, di circa 80 anni. In tanti hanno assistito alla scena, in particolare gli studenti di due classi dell'istituto, in attesa dell'autobus per raggiungere Chiusa Pesio, per un'uscita programmata.

Alcuni di loro hanno pensato alla caduta di un lenzuolo o di una coperta, prima di rendersi conto di cosa fosse realmente accaduto. La zona è stata circoscritta per consentire i rilievi. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale, oltre ai sanitari, che non hanno potuto che constatare il decesso della signora. Si attende il nullaosta del magistrato per la rimozione della salma.