Una guida al mondo dei preventivi auto: come provare a risparmiare ottenendo la migliore copertura possibile

Chiunque sia alla ricerca di un’assicurazione auto per la propria vettura sicuramente conoscerà l’importanza di ottenere più preventivi dalle diverse compagnie assicurative per poterli confrontare alla ricerca dell’offerta migliore per le proprie esigenze.

Il preventivo auto è uno strumento fondamentale per conoscere il valore del premio che si dovrà pagare per avere una copertura il più possibile completa, ovvero corredata anche delle eventuali garanzie accessorie utili per la propria situazione. In questa guida esploreremo tutto ciò che c'è da sapere sui preventivi auto e come utilizzarli per provare a risparmiare denaro ottenendo l’assicurazione auto giusta per le proprie necessità.

Cos'è un preventivo auto?

Un preventivo auto è un calcolo stimato del costo dell'assicurazione per il proprio veicolo sulla base di diversi fattori, come il modello dell'auto, l’età del proprietario, la sua storia di guida e la zona in cui circolerà il veicolo. Questi preventivi possono essere richiesti gratuitamente alle imprese assicurative e permettono di confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato.

Come ottenere un preventivo auto?

Ottenere unè facile e conveniente, grazie alla presenza di numerosi strumenti offerti dalle assicurazioni. Basta compilare un breve modulo con le informazioni richieste e il preventivo sarà generato istantaneamente. In alternativa, è possibile contattare direttamente le imprese tramite telefono o, dove disponibile, live chat per richiedere un preventivo personalizzato., distributore assicurativo appartenente al Gruppo Admiral, mette a disposizione dei propri clienti uno strumento online semplice da utilizzare anche per chi non è avvezzo alle nuove tecnologie: semplicemente inserendo le informazioni richieste, infatti, in pochi minuti si riceverà una stima del premio da pagare. ConTe.it, inoltre, permette agevolmente di, esplicitando chiaramente il prezzo di ogni singolo servizio, così da consentire autonomamente a ciascun utente di decidere se l’aggiunta della garanzia è davvero conveniente per il proprio caso o meno.

Cosa influisce sul costo del preventivo auto?

Il costo del preventivo auto dipende da una serie di fattori, tra cui:

● Modello dell'auto. Le auto con alte cilindrate possono essere tendenzialmente più care da assicurare; anche l’alimentazione del veicolo può essere un fattore chiave: chi possiede auto elettriche o ibride può beneficiare di premi più competitivi per via dell’incentivazione al passaggio a una mobilità sostenibile;

● Profilo del proprietario. I neopatentati e chi percorre molti chilometri l’anno possono pagare dei premi più alti per via di una maggiore probabilità di incorrere in incidenti. Chi invece utilizza la macchina solo per il tempo libero ha la possibilità di pagare importi più competitivi;

● Classe di merito universale (CU). Uno stile di guida virtuoso, senza incidenti o infrazioni, può contribuire a una eventuale riduzione del costo dell'assicurazione.

● Luogo. La zona in cui il veicolo circola può influenzare il costo dell'assicurazione per via di fattori quali furti e incidenti stradali.

Come risparmiare sulle assicurazioni auto con i preventivi?

Lo strumento del preventivo assicurativo è utile non solo per avere un’idea del costo del premio, ma anche per provare a risparmiare. Non fermarsi al primo preventivo, infatti, confrontando quelli di più assicurazioni, può aiutare a raggiungere la migliore copertura possibile al prezzo più competitivo. Nel momento in cui si richiede il preventivo auto, inoltre, è possibile selezionare le eventuali garanzie accessorie che si vogliono inserire e, comprendendo il costo di ciascuna, scegliere se sono effettivamente tutte necessarie in base alla propria situazione specifica. Molte assicurazioni, inoltre, offrono anche: il momento del preventivo è quello giusto per scoprire quali sconti si possono ricevere.

Utilizzando i suggerimenti sopra indicati e confrontando attentamente le diverse offerte disponibili, è possibile risparmiare denaro senza compromettere la qualità della propria assicurazione auto. Con un po' di ricerca e pianificazione, ma soprattutto affidandosi a professionisti del settore come ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al Gruppo Admiral, si può guidare tranquilli sapendo di essere adeguatamente coperti a prezzi competitivi.