La Morra, Marialuisa Ascheri presenta la sua lista e rilancia: "Faremo ancora meglio"

“Vivi La Morra – La Morra Vive”: il verbo vivere è alla base del nome della lista di Marialuisa Ascheri, l’attuale sindachessa che si ripresenta alle elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno. A pochi giorni dal voto, il primo cittadino, insieme ai componenti della sua squadra, rivive gli ultimi dieci anni di lavoro per la comunità, e rilancia per un futuro ancora migliore, proponendo una compagine formata da giovani “new entry” e persone con esperienza.



La lista è formata da: Marialuisa Ascheri candidata sindaco, Alessandra Arlorio, Lucia Boffa, Cristina Borgogno, Pierangelo Bosco, Guido Camia, Isacco Costamagna, Luciana Fissore, Massimo Guarena, Renza Veglio e Pietro Viglino.



"Insieme a tutti voi, in questi anni - dichiarano i membri della lista con Marialuisa Ascheri - abbiamo immaginato e iniziato a costruire il futuro di La Morra. Siamo fieri del lavoro fatto con le associazioni, con i tanti volontari e i cittadini che ogni giorno si prodigano sul territorio, sempre attenti alle persone, ai loro bisogni e alle loro fragilità. Abbiamo superato anche i momenti più bui come la pandemia e le crisi internazionali. L’impegno quotidiano, i progetti e gli interventi realizzati hanno consentito a La Morra di rinnovarsi e di tenersi costantemente al passo con i tempi. Consapevoli che si può fare sempre e ancora meglio, nel tentativo di rispondere ad ogni esigenza, riaffermiamo l’attenzione e il sostegno alla comunità".

Una speranza figlia anche del lavoro fatto in questi anni: tra gli interventi effettuati si ricorda il recupero e la valorizzazione del Monastero dell’Annunziata, l’acquisto del Belvedere, e quello di boschi e prati dal Demanio, l’acquisizione di un terreno per l’ampliamento dell’area ecologica, di aree destinate al PEC degli artigiani e residenziale in strada Loreto, l’apertura dei nuovi ambulatori medici e della sede Avis totalmente accessibili e l’ammodernamento degli alloggi di edilizia sociale e della caserma dei carabinieri e ancora del salone polifunzionale di piazza Vittorio Emanuele.

Senza dimenticare il lavoro nel cortile delle scuole primarie e secondarie in continuità con piazza Castello, spazi verdi e aule didattiche all’aperto, il rinnovo del giardino della scuola dell’Infanzia, la nuova sala polifunzionale negli spazi della biblioteca civica, l’area fitness in via Richieri e l’area giochi in Rivalta.



A livello ambientale e di decoro: il maxi-intervento di efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica urbana e per gli edifici del municipio e delle scuole, la sistemazione delle aree interne dei cimiteri comunali, la realizzazione delle edicole funerarie nel cimitero di Santa Maria, i nuovi marciapiedi, la riqualificazione delle vie del centro storico e di aree dismesse, oggi adibite a parcheggi pubblici e la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio comunale.



IL PROGRAMMA 2024 – 2029



Un quadro che attende le pennellate future che la lista sembra avere ben chiare: in caso di rielezione sono previsti progetti su quattro macroaree che interessano i settori del patrimonio architettonico, del contesto urbano sicuro e vivibile, della viabilità anche sostenibile, dei servizi per la società e per l’ambiente.



Tra gli interventi per il patrimonio architettonico degni di nota sono quelli relativi alla Scuola primaria e secondaria in piazza Castello con il completamento dei lavori, alla Cantina comunale attuale che, dopo il cambio sede nell’ex ristorante Belvedere dopo l’acquisto del fabbricato, si vuole destinare alla scuola e alla Biblioteca civica don Rubino, alla Scuola dell’infanzia, all’ex sede dell’Avis da dedicare ai giovani e trasformare in centro incontri (prossima realizzazione, finanziamento già richiesto). Si punta al completamento dell’ex convento delle suore Luigine, alla costruzione di nuovi campi e di miglioramento strutturale del centro sportivo “Beppe Tarditi” (progetto finanziato e lavori in affidamento entro settembre 2024). Al Monastero di frazione Annunziata è previsto l’allestimento del Museo Ratti e il completamento dei lavori di restauro, mentre a Santa Maria ed all’Annunziata si vuole intervenire sulle piazze e su nuovi stalli per le vetture.

Per un contesto urbano sicuro e vivibile si punta ad intervenire in Piazza Castello con i lavori del sesto lotto, nell’area San Francesco e nel camminamento esistente (progetto finanziato per 880.000 euro e inizio lavori nel 2024), a Rocca Croera, per la riqualificazione energetica della Caserma dei Carabinieri, per il miglioramento della video sorveglianza, per il recupero delle fontane storiche, e per l’installazione di un distributore di acqua potabile.

Tematica viabilità: entro giugno verranno ultimati i lavori per i parcheggi in località Monera, è pronto anche lo studio di fattibilità approvato per stalli al cimitero del capoluogo e nell’area di San Francesco. Dai parcheggi al paese con un servizio navetta per la mobilità sostenibile, da attivare nei giorni di maggior flusso turistico. Si pensa anche alla pianificazione dei parcheggi con distinzione di aree riservate ai residenti, ed all’estensione del servizio di trasporto urbano di collegamento all’Ospedale di Verduno con l’inclusione del centro abitato di La Morra.

Nuove pavimentazioni sono già in corso di realizzazione in borgata Gancia, strada Mascarelli, via Ferrero, tratti in borgata Rossi, strada Ceretto e Gallinotto.

Si vuole completare la viabilità pedonale in via Roma, in regione Tampasso e in Rivalta sulla strada provinciale verso le borgate Rossi e Garassini, e rifare la pavimentazione in via Daziani e via Monsignor Grasso, ed in altre zone.

Area camper: raddoppio dei posti camper, rifacimento e ampliamento del fabbricato esistente e realizzazione di un parcheggio per autovetture (studio di fattibilità approvato e richiesta di finanziamento). Completamento del progetto di sostituzione e razionalizzazione della cartellonistica su strade comunali e provinciali.



Per la società e l’ambiente si pensa alle famiglie, ai giovani, agli anziani, all’emergenza abitativa, alle attività sportive, a idee e progetti creativi per nuove attività di compensazione della CO2 da parte dei turisti, a iniziative ed eventi di divulgazione legati ai temi della biodiversità,al ripristino e tutela dell’equilibrio dell’habitat naturale. Importante il dialogo con le associazioni per il supporto a tutte le realtà di volontariato, culturali e ricreative, all’Ufficio del Turismo e alla Protezione Civile, per cui è previsto l’ampliamento della sede. Raccolta rifiuti, consumi energetici, monitoraggio Asti-Cuneo, prevenzione calamità naturali completano questa macroarea.