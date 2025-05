Croce Rossa, Bergesio (Lega): "Approvato DDL che rafforza un'istituzione cruciale"

“Passo importante che rafforza un'istituzione cruciale, garantendo alla Croce Rossa strumenti più moderni ed efficaci per supportare le Forze Armate e la collettività. Ora il testo va alla Camera”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il disegno di legge approvato in Senato in prima lettura con 83 voti favorevoli, che integra le attività della Croce Rossa Italiana e rivede le disposizioni sui suoi Corpi ausiliari delle Forze Armate. Il testo, che include anche una delega al Governo per la revisione del Corpo militare volontario e delle Crocerossine, passa ora alla Camera.

Il Senatore Bergesio esprime grande soddisfazione: "È un profondo orgoglio accogliere questo voto. La Croce Rossa è un pilastro fondamentale, e questo DDL è essenziale per renderla sempre all'avanguardia, in grado di affrontare le sfide future con massima efficienza”.

Il provvedimento mira a modernizzare la normativa che regola la Croce Rossa Italiana, rendendo i servizi ausiliari alle Forze Armate più aderenti alle nuove esigenze e adeguando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare. "Abbiamo lavorato per un quadro normativo moderno e flessibile - aggiunge Bergesio -. Questo non solo ottimizzerà il prezioso supporto alle Forze Armate, ma rafforzerà anche il ruolo della Croce Rossa in tutte le attività di interesse pubblico”.

La Croce Rossa Italiana, unica società nazionale di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra, è definita di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Oltre ai compiti statutari, potrà ampliare le attività di collaborazione internazionale, soccorso in emergenza, supporto umanitario per immigrati, protezione civile e cooperazione allo sviluppo.

"Siamo convinti che questo provvedimento rappresenti un passo significativo verso una Croce Rossa sempre più forte e presente, insieme a tutte le altre preziosissime associazioni di assistenza e volontariato in un settore delicato come quello dell’assistenza e della salute”, conclude Bergesio.