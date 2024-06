Tutto pronto a Cuneo per la nona edizione del concorso lirico Enzo Sordello

Si svolgerà a Cuneo, nei giorni 8 e 9 giugno presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma 17, la 9 edizione del Concorso Lirico Enzo Sordello, concorso di canto lirico, che da anni arricchisce l’offerta culturale della Città di Cuneo.



Il concorso giunto alla nona edizione, unico nel suo genere sul territorio provinciale, si rivolge principalmente ai giovani under 35, offrendo loro la possibilità di misurarsi con i coetanei, vincendo borse di studio, e di venire eventualmente scritturati dai direttori artistici presenti in giuria.



Novità importantissima di questa edizione è l’inserimento nei premi della possibilità di partecipare gratuitamente ad una master class tenuta dal m° Leo Nucci che si svolgerà nell’autunno di quest’anno a Cuneo. La giuria sarà composta da importanti direttori artistici italiani e stranieri (provenienti da Francia, Spagna, Portogallo) che già negli anni passati hanno scritturato alcuni dei partecipanti alle passate edizioni del concorso e novità di quest’anno e l’inserimento nella giuria del soprano Lidia Fridman, vincitrice del concorso nel 2019. La conferma dell’ottimo livello artistico raggiunto dal concorso è data dalla partecipazione di alcuni concorrenti delle passate edizioni nei più importanti palcoscenici mondiali ( Palermo, Torino, Firenze, Roma, Madrid, Barcellona,...): non per ultima la consacrazione del tenore Ivan Ayos Rivas, vincitore dell'edizione 2018, che si è aggiudicato il primo premio della prestigiosa competizione canora “Operalia" ideata da Placido Domingo.



Appuntamento per tutti gli appassionati della lirica domenica alle ore 15, per la finale del concorso con l’assegnazione dei premi. Ingresso libero