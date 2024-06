Dal concorso CSEA secondo premio al “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo

“Prevenire è meglio che inquinare” è il titolo del video realizzato dalla classe 2N dell’Istituto di Istruzione Superiore “Denina” di Saluzzo, al quale il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (CSEA), promotore del concorso, ha assegnato il secondo premio, dopo il pronunciamento di una giuria tecnica che ha esaminato le produzioni delle scuole partecipanti nell’ambito territoriale di riferimento (Fossano-Savigliano-Saluzzo).

Obiettivo dell’iniziativa era quello di rendere i ragazzi consapevoli della necessità di offrire un contributo personale alla sensibilizzazione su alcune tematiche, come la riduzione della plastica e il riutilizzo di capi di abbigliamento.

Nel video, gli autori diventano protagonisti sia nel lanciare messaggi che favoriscano azioni sostenibili (stop alla plastica e utilizzo di borracce per salvaguardare l’ambiente), sia nell’invito a riutilizzare i vestiti con lo scambio su piattaforme dedicate (come “Vived”) o la consegna al negozio Ri-vestiti di Saluzzo (sono state intervistate le volontarie che lo gestiscono). Di qui lo spunto per una riflessione sui problemi creati dalla fast-fashion, con la difficoltà a smaltire vestiti in buono stato e la necessità di cercare le strade per il loro riuso.

Infine, S.E. Monsignor Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo, testimonial d’eccezione, ha sottolineato l’importanza che nella società moderna si condividano le buone pratiche di sostenibilità, evitando gli sprechi alimentari e raggiungendo l’obiettivo di una vera giustizia sociale, anche attraverso semplici gesti quotidiani che si traducano in pratiche di sostenibilità.