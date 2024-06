Domenica in musica a San Rocco Castagnaretta

Il concerto, organizzato anche con la collaborazione del locale Comitato di quartiere, rientra fra le attività collaterali legate al progetto didattico-musicale Orchestranoi e “La Festa della Musica” che da anni promuove la conoscenza della musica tra gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria con l’obiettivo di contribuire all’ampliamento dell'offerta formativa della scuola primaria, una fra le attività istituzionali dell’Orchestra Bruni APS. Grazie questa iniziativa gli alunni hanno così l'opportunità di entrare a contatto diretto con la musica, cantando in classe, conoscendo da vicino e avvicinandosi alla pratica di uno strumento musicale; ciò permette inoltre di dare vita a nuove forme di aggregazione e ad eventi a favore dei giovani alunni.

"Come Comitato di quartiere siamo molto felici di ospitare il concerto - dichiara il Presidente Claudio Migliore -. È un'occasione molto importante anche per la nostra scuola che da anni partecipa con entusiasmo al progetto Orchestranoi. Speriamo che sia l'occasione di far appassionare alla musica altri bambini". Il concerto è ad ingresso libero ed inizierà alle ore 18."