Un pomeriggio tra numeri e paradossi: “Hotel Infinito” incanta gli studenti di Ceva, Lesegno e Mombasiglio

Ieri, lunedì 12 maggio, gli studenti della scuola Primaria di Ceva, Lesegno e Mombasiglio hanno vissuto un’esperienza teatrale fuori dal comune, assistendo allo spettacolo Hotel Infinito – un viaggio sorprendente tra numeri, enigmi matematici e affascinanti paradossi aritmeticii.

Sul palco del teatro Marenco di Ceva Elisa Mina, Amos Mastrogiacomo e Maria Alessandra Rizzone hanno dato vita a una rappresentazione vivace e coinvolgente.

Lo spettacolo, ispirato al celebre paradosso del matematico David Hilbert, immagina un albergo con infinite stanze tutte occupate, ma in grado di accogliere nuovi ospiti… anche se infiniti. Una contraddizione apparente, che diventa il filo conduttore della narrazione e stimolo per la curiosità degli spettatori.

Tra moltiplicazioni che confondono e divisioni da capogiro, i protagonisti si confrontano con personaggi numerici bizzarri e impareranno che la matematica non è solo regole e calcoli, ma anche fantasia, logica e stupore.

L’obiettivo dello spettacolo è chiaro: avvicinare i bambini alla matematica in modo giocoso e accattivante, offrendo loro l’occasione di guardare ai numeri con occhi nuovi, non come ostacoli, ma come porte verso un mondo curioso e pieno di possibilità.