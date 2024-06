Neive, da oggi chiusa via del Molino: come cambia la viabilità

Stanno per partire degli importanti lavori a Neive: a partire dalle ore 7 di oggi, martedì 4 giugno, verranno avviate le operazioni di fresatura ed asfaltatura di via del Molino.

Gli interventi comporteranno:

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati di via del Molino a partire dalle ore 07:00 di martedì 04.06.2024, con difficoltà di circolazione per fresatura asfalto esistente;

chiusura al traffico dell’incrocio tra via de Revello e via del Molino dalle ore 07:00 di mercoledì 05.06.2024 fino al completamento degli interventi, con sostanziale blocco della circolazione in via del Molino;

chiusura al traffico pesante in via de Revello indirizzato verso via del Molino, per impossibilità di effettuare manovra di ritorno, dalle ore 07:00 di mercoledì 05.06.2024 fino al completamento degli interventi.

L’impresa esecutrice dei lavori SICAS Asfalti srl, nel limite delle attività in corso, permetterà l’accesso all’area ai mezzi per il servizio scolastico e di quello pubblico in generale, seppur permarranno difficoltà nella circolazione concentrate nella giornata di mercoledì.

Per l'Amministrazione comunale si tratta di un progetto importante "che va a integrare la riqualificazione urbana di Neive Borgonuovo, con particolare attenzione alla sicurezza del cittadino infatti, oltre all’asfaltatura, verranno resi più sicuri e illuminati gli attraversamenti pedonali. Particolare attenzione verrà data ai flussi pedonali di carattere scolastico, soprattutto per garantire accessibilità verso la stazione ferroviaria".