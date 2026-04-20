Vicoforte, eletto il nuovo direttivo della Consulta Giovani

A due anni dalla sua costituzione l’Assemblea della Consulta dei Giovani di Vicoforte (età compresa tra i 14 ed i 29 anni) ha fatto il punto sulla situazione e, in occasione della scadenza del Consiglio Direttivo ha eletto i nuovi componenti, all’interno del quale il Presidente ed il Segretario. Sono stati eletti: Denise Agosto (presidente), Marzia Danna(segretario), Marta Demichelis, Riccardo Gonella ed Erica Voarino

"Desidero rivolgere i miei complimenti alla nuova presidente Denise Agosto e a tutto il Consiglio Direttivo. A Silvia Meloni va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni - commenta Barbara Nano, assessore alle politiche giovanili -. La Consulta rappresenta uno spazio importante di partecipazione e crescita per i giovani del territorio: non è solo uno spazio di organizzazione di eventi, ma un luogo di confronto, riflessione e crescita civica, dove i ragazzi possono esprimere idee, sviluppare senso critico e avvicinarsi concretamente alla macchina amministrativa. È un’esperienza preziosa per comprendere come funziona un ente pubblico e per diventare cittadini attivi e consapevoli. Per questo come Amministrazione continueremo a sostenerla".

"Il primo ringraziamento va per il lavoro svolto in questi primi due anni “di rodaggio” soprattutto dal Direttivo uscente e dalla sua presidente Silvia Meloni che per motivi personali, alla scadenza, ha lasciato l’incarico - chiosa il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Il secondo ringraziamento va a coloro che hanno accettato di proseguire l’esperienza, anche accogliendo ed auspicando l’adesione di nuovi giovani. Sono certo che la volontà di essere un organismo che porta la voce dei ragazzi e delle ragazze vicesi c’è. Noi, come Amministrazione comunale, siamo doverosamente a loro disposizione per sostenerli in questo cammino che sarà anche a beneficio di tutti".