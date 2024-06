Lavori pubblici a Venasca: avviati quelli per il nuovo asilo nido, in conclusione quelli per prevenire il dissesto idrogeologico

Venerdì 31 maggio sono iniziati nell’area di via F.lli Lavalle i lavori del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido unito alla scuola dell’infanzia, alla presenza di Sindaco, Vicesindaco, Assessore e di due consiglieri comunali. Si tratta di un innovativo nucleo scolastico rivolto ai bambini nella fascia di età 0-6 anni e rappresenta il primo lotto del futuro polo scolastico di Venasca. I lavori, appaltati alla ditta Bottano di Villafranca Piemonte, consegneranno a Venasca una struttura moderna e innovativa al passo coi tempi, con una definizione degli spazi più moderna e funzionale che supera il concetto delle aule trasformandole in stanze nelle quali si potranno svolgere attività didattiche e di altro genere: un servizio importantissimo per la nostra comunità.

Si segnala inoltre che sono in fase di completamento i lavori di prevenzione del dissesto idrogeologico e per la sicurezza finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente C4: “Tutela del territorio e della risorsa idrica” Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” per un valore complessivo di 450.000 euro. Si tratta di uno straordinario piano di asfaltature su tutte le strade comunali, in maggior parte nelle borgate, del rifacimento di cunette e canali di scolo e dell’installazione di nuovi guard-rail. I lavori sono effettuati dalla ditta Cogibit di Scarnafigi.