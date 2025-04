Per La Carovana di Alba trent’anni in cammino. E ad aprile altri tre passi verso i "super eventi" di giugno

La Carovana non si ferma. In marcia da trent’anni, l’associazione OdV, impegnata nel supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie nei territori di Alba, Langhe e Roero, continua il suo percorso di celebrazione dei trent'anni di attività con nuove tappe anche per questo aprile 2025, nel segno dell’inclusione, dell’amicizia e di quel desiderio mai stanco di condivisione che da tre decenni la guida tra eventi, incontri e legami nuovi.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 13 aprile con il tradizionale Pranzo delle Palme, che si terrà ad Altavilla: sarà l’occasione per i soci di riunirsi in un momento conviviale e riflessivo alla vigilia della Pasqua, ma anche per tenere l’assemblea ordinaria dell’associazione.

Poi, come da felice consuetudine, il giorno di Pasquetta – lunedì 21 aprile – sarà tempo di merendina: quest’anno i Carovanieri saranno ospiti del Borgo Santa Rosalia, partner affettuoso e caloroso già protagonista del recente Carnevale. La collina che porta lo stesso nome sarà il teatro naturale di un altro pomeriggio di relazioni semplici, ma preziose.

Infine, tra il 27 e il 30 aprile, una delegazione della Carovana si unirà agli amici del Cottolengo in viaggio verso Roma, per partecipare al Giubileo della disabilità, uno degli appuntamenti più significativi di questo Anno Santo, in cui fede, solidarietà e attenzione al valore della fragilità si incontrano.

Tre eventi, questi di aprile, che si aggiungono agli altri cinque già vissuti, tutti parte di quel percorso lungo 30 tappe costruito per celebrare i 30 anni di attività. Un cammino che, oltre al valore celebrativo, ha saputo aprire porte e relazioni, in pieno spirito Carovana: incontrare nuove realtà, accogliere nuovi amici, generare senso.

Il culmine sarà il mese di giugno, quando il cuore dei festeggiamenti batterà nella storica chiesa di San Domenico, con la mostra “Artefatti… fatti ad Arte”: dal 20 al 29 giugno, lo spazio albese ospiterà le opere fotografiche nate dall’incontro tra Enzo Massa, i ragazzi e i volontari dell’associazione. Ma sarà molto più di una mostra.

Sette gli eventi collaterali che animeranno quei giorni: nel Cortile della Maddalena, ad esempio, sabato 21 giugno, e di nuovo nella chiesa con concerti di musica classica, pieces teatrali tematiche e uno spettacolo già attesissimo.

Mercoledì 25 giugno, infatti, salirà sul palco di San Domenico Gianni Maroccolo, bassista dei Litfiba, CCCP e CSI, per “Il Sonatore di Basso”, un progetto speciale che richiama la memoria di quel memorabile live andato in scena nello stesso luogo nell’ottobre del 1996, considerato uno dei più iconici della scena alternative italiana.

Per sostenere lo spettacolo – e, con esso, tutte le attività della Carovana – è stato lanciato un crowdfunding su Produzioni dal Basso, accessibile al link