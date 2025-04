Una nuova sede per l’Avis di Verzuolo: sotto i portici del Municipio riparte l’attività amministrativa

L’Avis Verzuolo-Villanovetta ha ufficialmente una nuova sede temporanea: da martedì 8 aprile, l’associazione dei donatori di sangue ha trovato casa sotto i portici del Municipio in corso Re Umberto 25/A.

Una soluzione provvisoria, ma significativa, che garantirà una continuità amministrativa in attesa del completamento dei lavori alla Casa della Comunità in piazza Willy Burgo.

I nuovi locali che saranno utilizzati dall’amministrazione dell’Avis ricavati dalla suddivisione dello spazio precedentemente occupato dal bar ‘Fuori dal Comune’, ospitano ora da un lato l’ambulatorio del dottor Luca Dardo, dall’altro la sede dell’Avis.

I locali sono inaugurata con un piccolo momento di festa alla presenza del sindaco Giampiero Pettiti dei consiglieri comunali Luca Madala, Lorenzo Trunfio e Alessandro Ruggero Iodice, assieme al presidente dell’Avis Alberto Costamagna e di alcuni volontari.

“Per noi è molto importante avere una sede amministrativa e un punto di riferimento in cui incontrarci - ha spiegato Alberto Costamagna, neo presidente dell’Avis di Verzuolo - e vista la posizione, questo locale rappresenta un’importante vetrina per divulgare l’attività e il gesto della donazione.

L’associazione aveva dovuto lasciare lo scorso anno la storica sede nella Casa della Salute per consentire i lavori di rinnovamento dell’edificio, che prima fungeva anche da punto di raccolta sangue accreditato. Le donazioni, per ora, continueranno ad avvenire nella sede di Costigliole Saluzzo.

Avevamo bisogno di uno spazio per gestire la documentazione, incontrarci, organizzare le attività – ha aggiunto Costamagna – e anche semplicemente per offrire un punto di riferimento visibile ai cittadini. Un luogo dove un manifesto o un volantino possa incuriosire e sensibilizzare chi passa”.

La disponibilità è stata resa possibile grazie al sindaco Giampiero Pettiti e l’intercessione del direttore generale dell’Asl CN1 dottor Giuseppe Guerra e alla sensibilità del dottor Luca Dardo, che ha acquistato a proprie spese il locale e ne ha concesso una parte all’Avis gratuitamente.

“Ringraziamo il direttore generale dell’Asl CN1, dottor Giuseppe Guerra, e tutto il suo staff, oltre al dottor Luca Dardo che ha accettato di condividere questi spazi – ha dichiarato il sindaco Giampiero Pettiti, lui stesso donatore di sangue –. Per l’Avis è fondamentale avere una ‘porta aperta’ verso la cittadinanza. Il gesto della donazione è anonimo, gratuito, e può salvare chiunque. Questa è la sua bellezza”.

“La disponibilità del dottor Dardo – ha sottolineato il presidente del sodalizio Alberto Costamagna – dimostra una rara sensibilità verso il volontariato: non solo non ha chiesto nulla in cambio, ma ha anche compreso l’importanza di avere un presidio visibile e accogliente, anche solo per far scattare una riflessione nei cittadini che passano. Il martedì mattina, giorno di mercato, terremo aperta la sede proprio per questo: per esserci, per parlare con le persone, per dare un volto alla solidarietà”.

La sezione Avis di Verzuolo, attiva fin dal 1967 e gemellata con una sezione francese della regione del Var, continua così la sua missione con rinnovata energia, dimostrando che anche una sede temporanea può essere simbolo di continuità e spirito comunitario anche oltre i confini italiani.

“La donazione di sangue è un atto di altruismo che va coltivato, specialmente tra i giovani – ha concluso Costamagna –. Viviamo in un’epoca in cui è difficile creare comunità, ma proprio per questo dobbiamo raddoppiare gli sforzi. A volte, una semplice sacca di sangue può fare la differenza tra la vita e la morte. Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno reso possibile l’apertura della nuova sede: Claudio Roasio per i lavori di edilizia, Pieraldo Jorgi per la tinteggiatura, Umberto Bernardis, Laura Pejracchia e Marco Allemano, nostro tesoriere. È anche grazie a loro che oggi abbiamo una nuova sede che sarà aperta tutti i martedì, essendo giorno del mercato del mercato a Verzuolo”.