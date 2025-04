Santo Stefano Belbo aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy

Santo Stefano Belbo si prepara a celebrare il Made in Italy e i suoi rappresentanti d’eccellenza sul territorio. In programma il 15 aprile, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2025, le celebrazioni si articolano in due momenti distinti, dedicati rispettivamente agli studenti dell’Istituto Comprensivo C. Pavese al mattino e a tutta la cittadinanza nel pomeriggio.

Il Comune di Santo Stefano Belbo ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa con la Casa del Made in Italy Piemonte e Liguria, ottenendo il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La giornata prenderà il via con gli studenti delle scuole medie del paese coinvolti in visite guidate presso alcune aziende locali selezionate perché rappresentative dell'eccellenza Made in Italy sul territorio.

Un'opportunità formativa concreta per le giovani generazioni, chiamate a conoscere da vicino le realtà produttive santostefanesi, esempi virtuosi di innovazione e sviluppo sostenibile, pur conservando sempre l’impegno a testimoniare la tradizione. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, la manifestazione entrerà nel vivo con una tavola rotonda moderata dal sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra, presso l’Auditorium della Fondazione Cesare Pavese.

Il confronto, intitolato “Il nostro Made in Italy: cultura, tradizione e innovazione da Santo Stefano Belbo nel mondo”, vedrà la partecipazione di importanti realtà imprenditoriali locali, insieme a due ambassador d’eccezione, entrambi santostefanesi: il pilota automobilistico Rinaldo "Dindo" Capello e il regista Andrea Icardi. Ad arricchire il parterre degli interventi anche Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, con un’analisi intitolata “Cesare Pavese tra tradizione e innovazione. Come la grande letteratura può diventare un linguaggio dell’oggi”. Una riflessione sull’attualità dell’opera pavesiana come elemento di identità culturale italiana nel mondo.

Cuore dell’evento saranno gli interventi dei rappresentanti delle imprese. Con “958: tradizione che diventa arte”, Gianfranco Santero, presidente di 958 Santero, illustrerà come la tradizione del vino possa trasformarsi in una forma d’arte, portando il Made in Italy al di là dei confini nazionali. Riccardo Capetta, Presidente di Cantine Capetta – Duchessa Lia, focalizzerà il proprio contributo sul tema dell’innovazione e della tradizione nel settore vinicolo: “Innovazione e tradizione nelle aziende vinicole” racconterà come, analogamente, il brand Duchessa Lia abbia portato l’eccellenza piemontese sulle tavole internazionali. La discussione proseguirà con Serena Tosa, CEO di Tosa Group S.p.A. – realtà italiana d'avanguardia che ha fatto dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale elementi distintivi della propria crescita internazionale – con “M.A.T e Winston, i nostri assistenti virtuali”. Luca Monteu Aliot, Amministratore delegato di Lasergi S.r.l., presenterà invece un approfondimento dal titolo “L’innovazione che trasforma: oltre l'anima del metallo”, ponendo al centro la capacità dell’azienda di coniugare tecnologia avanzata e visione futura nella lavorazione della lamiera.

La tavola rotonda darà spazio anche al settore agroalimentare, con l’intervento "Radici nel passato, sguardo al futuro" di Emanuele Sandri, Amministratore delegato del Pastificio Vallebelbo, azienda che incarna perfettamente l’incontro tra tradizione gastronomica locale e modernità produttiva, mantenendo vivo il sapore autentico del Piemonte con tajarin e ravioli del “plin”, con grande soddisfazione del palato dei consumatori.

Al fianco delle realtà produttive, due ambassador santostefanesi d’eccezione porteranno poi le loro testimonianze dirette del legame stretto tra territorio e cultura, nel segno del Made in Italy. Rinaldo “Dindo” Capello, leggenda dell’automobilismo e pluricampione della 24 Ore di Le Mans, condividerà la propria esperienza di ambasciatore sportivo del Made in Italy nel mondo. Alla base del successo, nello sport come nella diffusione del marchio Made in Italy, ci sono valori come determinazione, continua ricerca della qualità e innovazione. Infine, emozione. La stessa che contraddistingue il lavoro del regista Andrea Icardi, voce emergente del cinema italiano con il film "Onde di Terra", che è candidato ai David di Donatello 2025. Al centro del suo intervento la capacità della cultura Made in Italy di emozionare e raccontare storie profonde e universali, pur custodendo un deciso senso di identità territoriale e culturale.

“Questa giornata rappresenta un'importante opportunità per condividere la celebrazione di ciò che rende unico il nostro territorio – dichiara il sindaco Laura Capra –. Il Made in Italy non è soltanto un marchio, ma un patrimonio, sinonimo di eccellenza, valorizzato da chi ha la capacità di coniugare tradizione e innovazione. Vogliamo rafforzare il dialogo tra scuola, impresa e istituzioni, perché il nostro tessuto sociale e produttivo possa promuovere una visione unita di sviluppo sostenibile e condiviso”.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte. L’iniziativa del Comune di Santo Stefano Belbo, patrocinata dalla Casa del Made in Italy Piemonte e Liguria, è ufficialmente inserita nel calendario nazionale degli eventi celebrativi del Made in Italy promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per ulteriori informazioni visitare il sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.santostefanobelbo.cn.it