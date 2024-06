"Panchine del Ricordo", anche il Comitato 10 Febbraio di Cuneo presenta il suo progetto

Il Comitato 10 Febbraio, a partire da domenica 2 giugno, promuove in tutta Italia l’iniziativa patriottica denominata “Panchine del Ricordo”. Si tratta d’installare, in ogni città italiana, una panchina dipinta con i colori della bandiera nazionale.

L’idea prevede posizionare panchine verniciate di verde, bianco e rosso, con una targa dedicata alla memoria di un italiano martire delle foibe, alla Medaglia d’Oro al Merito Civile di Norma Cossetto, giovane innocente vittima della barbarie jugoslava, oppure a un esule istriano, giuliano, fiumano, dalmata che si sia particolarmente distinto nel mondo del lavoro e della cultura. Per una memoria condivisa e per non dimenticare la tragedia delle foibe e le tante vittime innocenti che ancora reclamano giustizia. Macchia indelebile della nostra storia.

Il Comitato 10 Febbraio di Cuneo aderisce all’iniziativa e si fa portavoce, attraverso i propri comitati in tutta la Provincia, di progetti meritevoli come questo delle “Panchine del Ricordo”. Per non dimenticare questi orribili fatti, e per commemorare le vittime civili innocenti e gli oltre 350mila esuli che hanno trovato in tutta Italia, e anche nella provincia cuneese, una nuova casa.

“Da alcuni anni si è sviluppata in Italia la consuetudine di installare delle panchine ed ognuna delle quali, a seconda del colore, è dedicata a una causa meritoria - spiega Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F - quelle che proponiamo noi, dipinte con i colori della bandiera italiana, intendono tramandare il ricordo degli italiani martiri delle foibe e degli esuli dal confine orientale d’Italia. Il lancio dell’iniziativa, non a caso, è stato ieri, domenica 2 giugno: Festa della Repubblica Italiana. Motivo per il quale - aggiunge Olmi - chiediamo il patrocinio e la collaborazione degli Enti Locali, delle associazioni degli esuli, delle associazioni d’Arma e dei sodalizi culturali”.