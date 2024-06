Miroglio e Cometa insieme per generare bellezza

Generare bellezza: ecco il comune denominatore di Gruppo Miroglio e Cometa, insieme per un progetto che ha preso avvio nel mese di gennaio, ad Alba (CN), e che in questi mesi ha visto collaborare l’azienda che opera lungo la filiera della moda e del retail con la realtà comasca, impegnata dal 1986 nell'accoglienza e nell'educazione di bambini e ragazzi e nel sostegno alle loro famiglie.

Al centro della collaborazione, il concetto di youth empowerment, che promuove lo sviluppo socioeconomico dei giovani e offre loro la possibilità di acquisire capacità e competenze tecnico-professionali fondamentali per poter accedere al mondo del lavoro: perché entrambe le realtà credono nel talento dei giovani e vogliono alimentare il loro futuro.

Nei mesi di febbraio e marzo è stato avviato un programma di cattedre aziendali per gli studenti della classe IV del corso per Tecnico delle lavorazioni tessili – Sviluppo e prodotto, in cui Miroglio ha messo a disposizione professionalità interne all’azienda che hanno affiancato i docenti nell’approfondimento di tematiche quali l’imprenditorialità, la sostenibilità, il mondo del retail e il merchandising.

Parallelamente, in questo laboratorio di innovazione sociale, in cui al centro viene posta la formazione, gli studenti della classe III del corso per Operatore delle lavorazioni tessili della “Scuola Oliver Twist – Cometa Formazione” sono stati in visita ad Alba presso lo stabilimento della Sublitex, azienda leader a livello mondiale nel settore della stampa transfer, per poi scoprire i segreti del brand Motivi, che ha affidato loro una commessa: la creatività dei ragazzi e delle ragazze di Cometa ha trovato concretezza giovedì 30 maggio, con il lancio di una capsule di t-shirt in edizione limitata realizzate a partire dagli artwork degli studenti.

“Guardando alla nostra carta d’identità aziendale, che riporta i valori del Gruppo Miroglio, è facile trovare punti di contatto con il progetto di Cometa. Noi pensiamo prima di tutto alle nostre clienti, valorizzando l’unicità di ogni donna, così come Cometa si concentra sull’educazione e sulla formazione di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, perché possano esprimere appieno le loro potenzialità – affermano congiuntamente Elena Miroglio, presidente di Miroglio Fashion, e Alberto Racca, Amministratore Delegato del Gruppo Miroglio –. La cura e l’accoglienza sono valori fondanti per entrambi, alla ricerca di un’idea di bellezza che non sia fine a se stessa, ma che costituisce una leva potentissima, motore di crescita e forza creativa a cui tutti possono aspirare e da cui tutti possono attingere. Cercheremo di insegnare il nostro lavoro a questi ragazzi, ma siamo convinti che i primi beneficiari di questo percorso saremo proprio noi”.

“Con Miroglio condividiamo alcuni ideali che desideriamo possano diventare un modo diverso di lavorare. Soprattutto quello della bellezza come qualcosa che corrisponde alla nostra umanità – aggiunge il fondatore di Cometa, Erasmo Figini –. Abbiamo fatto la scuola con l’idea che fosse un ‘fare per davvero’. Le ragazze cha hanno partecipato alla commessa si sono sentite responsabilizzate dalla fiducia che Miroglio ha riposto nei loro confronti. È stata la spinta in più verso la creazione di un progetto di valore. È in questo percorso che vogliamo accompagnare i nostri studenti: un viaggio alla ricerca della propria passione che possa spingerli a mettersi in gioco. Questa commessa e la collaborazione con il gruppo Miroglio sono una grande occasione per i nostri studenti di imparare in modo concreto il lavoro che faranno un domani”.