Banca Territori del Monviso: l’Assemblea dei soci 2025 sarà una festa per tutta la Comunità [VIDEO]

Un appuntamento importante e atteso da tutta la Comunità: domenica 25 maggio Banca Territori del Monviso terrà a Carmagnola l’Assemblea annuale dei Soci e il pranzo sociale, che quest’anno si arricchiscono con una vera e propria Festa diffusa per le vie della città, all’insegna della condivisione, della partecipazione e dell’identità territoriale.

La giornata si aprirà con l’Assemblea dei Soci in piazza Bobba a Carmagnola, a cui seguirà il pranzo sociale nella contigua Piazza Mazzini, un momento conviviale pensato per riunire Soci e famiglie attorno a un menù ispirato alla tradizione piemontese.

Per i più piccoli, figli dei Soci, sarà disponibile un menù dedicato, servito nell’Area Bambini allestita in via Silvio Pellico, adiacente all’area pranzo. Inoltre qui, dalle ore 11:00 alle 17:00, i bambini dai 5 ai 10 anni saranno accolti in uno spazio coperto, sicuro e attrezzato, dove potranno partecipare gratuitamente a laboratori creativi, attività ludiche, momenti di yoga, baby dance e giochi di riciclo. Le attività saranno guidate da educatori qualificati e la partecipazione sarà riservata ai figli dei Soci, con prenotazione obbligatoria in filiale nei giorni precedenti l’assemblea.

A partire dalle ore 15:00, l’attenzione si sposterà in Piazza Sant’Agostino, dove prenderà vita il Palco Eventi BTM, presentato dal noto conduttore radio-televisivo Tinto. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e aperti a tutti coloro che vorranno trascorre il pomeriggio a Carmagnola, senza necessità di prenotazione. Si partirà con un’ora interamente dedicata ai giovani: saliranno sul palco i vincitori del concorso School Vision insieme ad altri ragazzi e ragazze, protagonisti di esibizioni artistiche e musicali.

Alle ore 16:00 si terranno le premiazioni ufficiali della Banca, con un momento dedicato ai Soci e ai figli di Soci che si sono distinti per meriti scolastici. Verrà anche presentata l’opera creata dall’artista Marzia Boaglio per celebrare i 25 anni della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e i 3 anni di attività nella rinnovata veste di BTM. Un riconoscimento speciale sarà consegnato ad alcuni Soci storici e giovani del territorio.

Il pomeriggio proseguirà alle 17:00 con un incontro speciale dedicato al valore dello sport. Sul palco salirà Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo italiana, per raccontare la sua esperienza, tra aneddoti, riflessioni e passaggi emozionanti sul gioco di squadra, la fatica e il successo.

A chiudere la giornata, alle ore 18:00, l’esilarante spettacolo dei PanPers, duo comico noto per la sua satira pungente e i suoi sketch originali che offriranno al pubblico uno show ricco di risate e leggerezza.

Durante tutto il pomeriggio, il centro storico di Carmagnola sarà animato da una serie di eventi diffusi promossi da Banca Territori del Monviso: spettacoli itineranti, performance musicali e artistiche, giochi della tradizione per i più piccoli e le suggestive sfilate della White Parade, accanto alle esibizioni della Mabò Band e della Brianza Parade Band. Per chi vorrà scoprire le bellezze architettoniche e storiche della città, saranno disponibili visite guidate gratuite con guide turistiche professioniste, in partenza ogni mezz’ora dall’Infopoint di Piazza Sant’Agostino.

«Abbiamo voluto rendere questa Assemblea un momento di festa per tutta la Comunità, coinvolgendo i Soci, le famiglie, i bambini, i giovani e tutti coloro che vivono il territorio insieme a noi - afferma Benedetta Rey, Responsabile Relazioni esterne e marketing di BTM- . È un’occasione per celebrare insieme i risultati raggiunti, ma soprattutto per guardare al futuro con entusiasmo, condivisione e partecipazione attiva. Banca Territori del Monviso è prima di tutto una realtà cooperativa e locale, e questa giornata rappresenta il nostro modo di dire grazie a chi ci accompagna ogni giorno in questo percorso».