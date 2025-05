DM Comunità Energetiche, Bergesio (Lega): "Svolta storica per tanti Comuni italiani e per ridurre il costo dell’energia"

"L'innalzamento della soglia per l'accesso ai contributi PNRR da 5.000 a 50.000 abitanti rappresenta una svolta storica per tanti Comuni italiani. Questa misura, da me fortemente sostenuta, consentirà infatti ad un numero significativamente maggiore di Comunità di beneficiare degli incentivi, promuovendo la produzione di energia rinnovabile e l'autoconsumo collettivo. E facendo così calare il costo dell’energia per i cittadini”. Così il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, accoglie con grande soddisfazione la firma del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).



Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono aggregazioni di cittadini, imprese, enti pubblici e locali che decidono di unire le forze per produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile a livello locale. L'obiettivo di queste iniziative è duplice: da un lato, promuovere la sostenibilità ambientale, dall'altro, favorire l'autonomia energetica delle comunità, consentendo ai membri di produrre e consumare energia localmente, con conseguente risparmio economico e sulle bollette grazie agli incentivi.



“In particolare, l'obiettivo primario dell’estensione prevista dal decreto è di generare un significativo risparmio economico per famiglie e imprese attraverso la produzione e il consumo condiviso di energia pulita. In sintesi: bollette meno care per gli italiani”, sottolinea il Senatore della Lega.



Il provvedimento estende l'ambito di applicazione della misura finanziata dal PNRR, rendendo accessibili i contributi ad un'ampia platea di Comuni, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e la riduzione dei costi per famiglie e imprese.



"Non solo abbiamo esteso i benefici ad un numero di Comuni dieci volte superiore, ma abbiamo anche reso più agevole l'intero processo - continua il parlamentare della Lega, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato -. Ora, i Comuni fino a 50.000 abitanti potranno beneficiare dei fondi PNRR, un passo fondamentale per democratizzare l'accesso all'energia pulita. Inoltre, per dare maggiore respiro ai progetti, abbiamo allungato i tempi di realizzazione, permettendo di concludere i lavori entro il 30 giugno 2026 e di mettere in funzione gli impianti entro il 31 dicembre 2027. Per agevolare le CER in questa fase iniziale, l'anticipo sui contributi è stato triplicato, passando dal 10% al 30%. Infine, abbiamo eliminato le restrizioni sul cumulo degli incentivi, aprendo la strada ad un maggiore supporto finanziario, anche per le persone fisiche. Questo significa che le Comunità potranno combinare diverse forme di finanziamento per massimizzare i benefici”.



"La Lega si è battuta in Parlamento e al Governo per ottenere questo risultato, consapevole dell'importanza delle CER come strumento di sviluppo sostenibile, di coesione sociale e per ridurre i costi dell’energia”, aggiunge Bergesio.



"Ringrazio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per aver accolto le nostre istanze e per aver dato un impulso decisivo alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili - conclude il Senatore Bergesio -. Questo decreto rappresenta un passo fondamentale per la realizzazione di un modello energetico più sostenibile, democratico e partecipativo, in grado di alleggerire il costo delle bollette a vantaggio di tutti i cittadini”.