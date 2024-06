Bagnasco ringrazia il sindaco uscente Beppe Carazzone, 49 anni a servizio del territorio

Tre volte sindaco, vicesindaco e consigliere, dal 1975 a oggi.

Con una targa e un grande ringraziamento il Comune di Bagnasco saluta il sindaco uscente Beppe Carazzone che ha dedicato 49 anni il suo impegno e la sua dedizione al paese.

Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il gruppo consiliare i dipendenti del Comune hanno deciso così di ringraziare il primo cittadino uscente, che ha tracciato un bilancio di quanto è stato fatto in questi anni in particolare nel corso degli ultimi cinque anni.

"Ci apprestiamo a chiudere questo mandato che molto probabilmente verrà ricordato come uno dei più complicati del nostro paese. - ha detto il sindaco - "Nell’autunno 2020, l’ennesima alluvione che ha arrecato ingenti danni al patrimonio culturale, alle case e alle attività in prossimità del Tanaro, causando disagio a una popolazione già provata dalla pandemia.

Malgrado le grandi difficoltà riscontrate in questi cinque anni di mandato abbiamo realizzato una quantità consistente di lavori finanziato importanti progetti di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, predisponendone altri che saranno ancora da ultimare appaltare.

È sicuramente rilevante il fatto che due terzi dei fondi siano stati investiti per realizzare opere per migliorare abbellire ulteriormente Bagnasco mentre un terzo è stato destinato a interventi di messa in sicurezza del Tanaro.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni: amministratori, dipendenti comunali, progettisti e associazioni, volontari e tutti i cittadini.

Grazie grazie per l’impegno profuso, per il tempo dedicato, per la stima e il rispetto che non sono mai mancati nei rapporti interpersonali.

È stato un onore rivestire per tre mandati la carica di Sindaco, un impegno notevole ricompensato dall’affetto e dalla considerazione che mi avete sempre riservato, della certezza di aver operato unicamente nell’interesse di tutti i bagnaschesi.

La passione e la dedizione che motivato ogni scelta ci ha permesso di ottenere grandi risultati alcuni persino impensabili considerato il complicato periodo che abbiamo attraversato. Auguro buon lavoro al prossimo sindaco e agli amministratori che lo supporteranno a tutti voi carissimi concittadini un carissimo saluto e e abbraccio."

Nonostante le problematiche causate dalla pandemia e dall'alluvione l'amministrazione uscente con il sindaco Carazzone ha investito un totale di 4.553.000 euro, per interventi rivolti alla sicurezza stradale, alla viabilità, all'efficientamento energetico e non solo.

Tra gli interventi maggiori ricordiamo i lavori al ponte medievale, la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico e della cappella di Santo Spirito, il recupero della stazione ferroviaria, i lavori alle scuole, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la riqualificazione del parco manifestazioni, della palestra di roccia e degli impianti sportivi, il rifacimento della piazza del municipio, il marciapiede lungo la statale 28 e gli interventi di bitumatura e messa in sicurezza di numerose strade comunali oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche in diversi punti del paese. Bagnasco, inoltre, ha visto anche il l’intervento di recupero del sito fortificato del castello, compreso nel progetto di rigenerazione "Borghi e castelli lungo la ferrovia del Tanaro", finanziato con fondi PNRR. Nello specifico è compreso il restauro/rifunzionalizzazione delle aree dei Castelli e delle mura, finalizzate alla fruizione turistica del sito, compresi percorsi e supporti esplicativi con contenuti storico-tecnici e di rappresentazione della "rete" dei siti fortificati in valle.