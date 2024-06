Rocca de' Baldi investe 50mila euro per la messa in sicurezza delle strade

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Rocca de' Baldi ha investito per la messa in sicurezza delle strade, utilizzando il contributo Ministeriale previsto di 50mila euro per alcune tipologie di intervento: efficientamento energetico, sicurezza strade, dissesto idrogeologico.

Gli interventi riguarderanno in particolare via Giovanni XXIII, una delle vie principali del Capoluogo Crava che collega la centrale via Umberto I agli impianti sportivi, molto frequentata anche per la presenza di aree gioco, farmacia e studi medici.

"Ai 50mila euro che perverranno dallo Stato aggiungeremo risorse comunali - spiega il sindaco Bruno Curti - abbiamo presentato un progetto del valore di 80mila euro onde poter mettere in sicurezza un tratto maggiore e precisamente quello che da largo Divisione Alpina Cuneense va fino alla farmacia".

L'intervento prevede il rifacimento del manto stradale con la correzione dell'impluvio, il raddrizzamento della strada con il riposizionamento dei parcheggi nei pressi della farmacia e attraversamento pedonale rialzato.