Allo Stura River Village un'Offerta Imperdibile: Rafting + E-Bike

Allo Stura River Village – RAFTING Valle Stura di Demonte - Gaiola CN - un'offerta imperdibile per gli amanti dell'avventura!

Solo per il weekend dell'8 e 9 giugno, vivi un'esperienza indimenticabile allo Stura River Village:

Sfida le rapide del fiume Stura con un'emozionante discesa in rafting

Scopri la bellezza della Valle Stura in sella a un'e-bike



Cosa Ti Aspetta:



Rafting sul Fiume Stura: Vivi l'emozione e l'adrenalina di cavalcare le onde!

E-Bike GRATIS: Noleggio di una E-Bike per ½ giornata, incluso nell’offerta, per esplorare i magnifici sentieri della Valle Stura di Demonte.

Il tutto per soli 59 euro a persona!



Prenotazione obbligatoria - Rif. Offerta Rafting + E-Bike



Info e Prenotazioni:

📞 +39 338 1011194



Affrettati, i posti sono limitati!