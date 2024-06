La conferenza "La gnomica questa sconosciuta" all'Ecomuseo Terra di Castelmagno di Monterosso

Sabato 29 giugno, alle ore 21 presso la sede del Museo in frazione San Pietro (via Mistral 89), si terrà la conferenza “La gnomonica questa sconosciuta – la storia della misura del tempo attraverso gli orologi solari”, guidati da Fabio Garnero, architetto gnomonista si andrà alla scoperta della scienza dei quadranti solari.

Domenica 30 giugno, alle ore 15 presso il Museo continueranno le attività con Fabio Garnero e Maria Grazia Quaglia di Solaria Opere sas con l’allestimento di uno spazio espositivo e didattico dove tutti i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di piccoli orologi solari portatili in origami di cartoncino. Il momento centrale del pomeriggio sarà il laboratorio per la realizzazione di un orologio solare analemmatico sulla piazza di San Pietro: grazie agli studi e ai calcoli, tutti i partecipanti potranno collaborare nella realizzazione della meridiana a terra e verificare in prima persona il corretto funzionamento.